Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halit Ergenç ile eşi Bergüzar Korel, iki senedir başrolünü oynadıkları Kanal D'deki 'Vatanım Sensin' dizisinin final yapmasının ardından dinlenmeye çekildi. Ünlü çift 1 yıl ekranda olmayacak.

FİLM SEÇENEĞİNİ AYRI TUTTULAR

Bu süre zarfında dünyada görmek istedikleri yerleri gezecekler, oyunculukla ilgili workshop'lara katılacaklar. Oğulları Ali'ye daha fazla zaman ayıracak olan Ergenç ve Korel, kendilerini heyecanlandıracak bir sinema filmi olursa "Evet" diyecek.

BERGÜZAR'I AĞLATAN SÜRPRİZ

Bergüzar Korel, dizinin son sahnesini çekerken set arkadaşlarının ellerinde pastayla geldiğini görünce gözyaşlarına hakim olmadı. Sürpriz karşısında herkese teşekkür eden Korel, o anların videosunu paylaşarak şunları yazdı: "Canım Yağmur ve Durul… Canım ekip, canım Azize, canım Cevdet, canım vatanım sensin. #tbt mi olduk şimdi."