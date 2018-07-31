Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete’de 3 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre Hasan Büyükdede Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Hasan Büyükdere kimdir?

HASAN BÜYÜKDERE KİMDİR?

1949 yılında Konya’da doğan Hasan Büyükdede, ilk, orta ve lise eğitimini Konya’da yaptı. İTÜ Makine ve Uçak Yüksek Mühendisliği’nden 1972 yılında mezun olan Hasan Büyükdede, İngilizce ve Almanca biliyor. 1972 – 1974 ile 1975 -1977 yıllarında İmbat Makine Sanayii’nde Üretim Müdürlüğü ve Teknik Müdürlük görevlerinde bulunan Hasan Büyükdede, 1977 yılında Hidromode Hidrolik Makine Sanayi ve Ticaret AŞ firmasını kurdu.

İleri teknoloji ürünü hidrolik presleri 36 yıldır üreten Hasan Büyükdede, Türkiye’nin önde gelen makine üreticilerinden biridir. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Hasan Büyükdede, halen Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak çalışmalarını yürütüyor. İTO Meclis Üyeliği ve Meclis Başkan Vekilliği görevinde bulunan Hasan Büyükdede, şu anda İTO Mesleki Eğitim Komisyonu’nda ve Sanayi Komisyonu’nda görev yapıyor.

TOBB adına İKV Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Hasan Büyükdede’nin sosyal aktiviteleri oldukça yoğun. 2004 – 2009 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi’nden İstanbul Büyükçekmece ilçesi 10’uncu Dönem İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Hasan Büyükdede, 2007 – 2009 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Genel Meclisi Başkanlığı görevinde bulundu. Hasan Büyükdede, evli ve iki erkek çocuk sahibidir.