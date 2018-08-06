Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyi Parti'den gelen istifa haberi ile Nevzat Bor kimdir sorusu gündeme geldi. Nevzat Bor, kurucusu olduğu İyi Parti üyeliğinden istifa etti. Yusuf Halaçoğlu ve Özcan Yeniçeri ile birlikte istifa eden Nevzat Bor kimdir? Nevzat Bor nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte cevabı...

NEVZAT BOR KİMDİR?

Nevzat Bor, 3 Mayıs 1959 yılında Yozgat'ta dünyay geldi. Bor, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat bölümünden mezun oldu. Evli olan ve Anakra'da ikamet eden siyasetçi, MHP'deki muhalefet hareketiyle birlikte yer almış, ardından da İyi Parti'nin kuruluşunda aktif rol alarak, partinin kurucuları arasına adını yazmıştırdır.

Nevzat Bor'la birlikte istifa eden 3 isimden şu açıklama geldi:

Partideki bazı kimseler, aday olmayacağını açıklayan genel başkana rağmen delegeler tarafından tek tek aday gösterileceğini açıkladılar. Seçimi kaybetmiş, hatta partiden daha az oy almış bir genel başkanın yerine yeni bir yönetim getirilmesi gerekirken aksini yaptılar. Genel başkan ise bu sözlere karşı sessiz kaldı. Belli ki eski oyunlar burada da oynanmaya devam ediyordu. 2015'ten beri mücadele ettiğimiz durumun İyi Parti'de de sürmesi partiyi yeniden umut halene getirmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştırmıştır.

Sergilenen tavırlar ise kurultayda bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerek İyi Parti'den istifa ediyoruz. Her şey Türkiye ve Türk Milleti içindir. devam ediyordu. 2015'ten beri mücadele ettiğimiz durumun İyi Parti'de de sürmesi partiyi yeniden umut halene getirmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştırmıştır.

Sergilenen tavırlar ise kurultayda bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerek İyi Parti'den istifa ediyoruz. Her şey Türkiye ve Türk Milleti içindir.