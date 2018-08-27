Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Resul Holoğlu kimdir?' sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürü'nün değişebileceği ile ilgili iddiaların gündeme gelmesi ile birlikte yeni Emniyet Müdürü olarak atanabilecek isimler arasında Resul Holoğlu da iddia edildi. Resul Holoğlu kimdir?

RESUL HOLOĞLU KİMDİR?

Ailesi Aslen Trabzon'un Of ilçesinden olan Resul Holoğlu , 1967 yılında Kocaeli ilinde doğdu. İlköğretimi Kocaeli’de tamamladıktan sonra 1985 yılında Polis Kolejinden , 1989 yılında Polis Akademisinden mezun oldu.

Sırasıyla Kayseri, İstanbul, Milano-İtalya (Güvenlik Ataşesi olarak), Suruç (Şanlıurfa), İstanbul ve Edirne illerinde görev yaptı. Edirne ilinde İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Müdürümüz Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kadrosunda Polis Başmüfettişi olarak görev yapmakta iken 27/02/2014 tarihli atama onayı ile vekaleten atanmasının ardından 11/04/2014 tarihli müşterek kararname ile asaleten Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken İçişleri Bakanlığının "İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi" ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi.