Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? 2019 O Ses Türkiye jürisinde kimler var? Acun Ilıcalı'nın beş yıldır ekranlara gelen başarılı projesi O Ses Türkiye, 2019 yılında da TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Geçen sene Hadise, Gökhan Özoğuz, Murat Boz ve Yıldız Tilbe jüri koltuğunda oturuyordu ancak medyada çıkan haberlere göre 2019 O Ses Türkiye'de jüri üyelerinde değişiklik yaşanacak. Yapımcılığını Acun Medya'nın yaptığı programda Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe'nin yerine Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın geleceği konuşuluyor. Aynı zamanda Acun Ilıcalı'nın prpgram sunuculuğunu Hülya Avşar'a devredeceği de söylentiler arasında. Peki O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye 2019 ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye jüriler kim, belli oldu mu?

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye'nin yeni sezonu için yarışmanın takipçileri bekleyişini sürdürüyor. Fakat 2019 O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Yarışmanın bir önceki sezonu Ekim ayında başlamıştı. Buna göre, O Ses Türkiye'nin yeni sezonunun da Ekim ayı gibi başlaması öngörülüyor.

2019 O SES TÜRKİYE JÜRİSİ BELLİ OLDU MU?

2019 O Ses Türkiye jürisi ile ilgili medyada yer alan haberlere göre Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz jüri üyeliğinden ayrıldı.

GÖKHAN'IN YERİNE BEYAZ GELDİ

Athena Gökhan'ın yerine ekibe şovmen Beyazıt Öztürk dahil oldu. Beyaz'ın 'O Ses' sunuculuğu teklifine 'hayır' deyip, jüri koltuğunda oturmayı tercih ettiği belirtiliyor.

SEDA SAYAN BOMBASI

Yıldız Tilbe'nin yerine gelecek isim ise merak konusuydu. Hürriyet'in iddiasına göre, Yıldız Tilbe'nin yerine jürinin yeni ismi Seda Sayan oldu.

HÜLYA AVŞAR MI SUNACAK?

O Ses Türkiye'yi başladığı günden beri Acun Ilıcalı sunuyordu. Ancak bu yıl Acun Ilıcalı'nın değil de başka bir ismin sunması gündeme geldi. Beyazıt Öztürk sunuculuğu istemeyince sunuculuğu Hülya Avşar'ın yapacağı iddia edildi.

2018 O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye'nin 4 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan final bölümünde Murat Boz'un takımından Aydan Kahraman, Nihat Mugil, Hadise'nin takımından Oğulcan Bolcan, Yıldız Tilbe'nin takımından Ceren Düzova ve Gökhan Özoğuz'un takımından Lütfiye Özipek ve Yener Bulut & Ümit Durak yarıştı. Şampiyon olabilmek için kıyasıya rekabet içinde olan yarışmacılardan son ikiye Lütfiye Özipek ile Ümit Durak & Yener Bulut kaldı. İki yarışmacı da Gökhan Özoğuz'un takımında yer aldığı için Gökhan Özoğuz 2018 O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu.

SMS aracılığıyla noter huzurunda yapılan halk oylaması sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2018 O Ses Türkiyenin birincisi Lütfiye Özipek oldu.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

1. sezon: Oğuz Berkay Fidan

2. sezon: Mustafa Bozkurt

3. sezon: Hasan Doğru

4. sezon: Elnur Huseynov

5. sezon: Emre Sertkaya

6. sezon: Dodan Özer

7. sezon: Lütfiye Özipek