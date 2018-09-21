Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadi 21 Eylül ipucu sorusu sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Hadi 21 Eylül ipucu 'Kız Kulesi' oldu. Kız Kulesi günümüzde ne olarak kullanılmaktadır? Kız Kulesi günümüzde ne olarak hizmet veriyor? Müge Boz ve Merve Toy'un sunduğu yarışma 'Hadi', binlerce lira dağıtmaya devam ediyor. Her gün sosyal medya hesaplarından bir soru hakkında ipucu yayınlayan Hadi, bugün 12.30'da oynanacak olan oyunun ipucunu yayınlandı. 12 soruluk yarışmanın bir sorusu bu ipucuna bağlı olarak geliyor. 21 Eylül Hadi ipucu nedir? 21 Eylül Hadi ipucu Kız Kulesi oldu. 'Kız Kulesi günümüzde ne olarak hizmet veriyor' sorusu ipucu olarak takipçilerle paylaşıldı. İşte 21 Eylül Hadi ipucu cevabı...

21 EYLÜL HADİ İPUCU NEDİR? HADİ İPUCU CEVABI...

21 Eylül Hadi ipucu belli oldu. 12.30 yarışmasının ipucu 'Kız Kulesi' oldu. Kız Kulesi günümüzde ne olarak hizmet veriyor?

KIZ KULESİ GÜNÜMÜZDE NE OLARAK HİZMET VERİYOR?

KIZ KULESİ GÜNÜMÜZDE NE OLARAK HİZMET VERİYOR? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HADİ NEDİR?

AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.