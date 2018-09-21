Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'MasterChef Mehmet kimdir, MasterChef Türkiye yarışmacısı Mehmet kimdir' gibi sorular MasterChef izleyicisi tarafınfan merak ediliyor. Daha önce yine TV8 ekranlarında 'Yemekteyiz' programında gördüğümüz Mehmet, o programda da oldukça dikkat çekmişti. Mehmet Bey, babacan tavırlarıyla ve espirili kişiliğiyle MasterChef Türkiye'de dikkat çekiyor. Zorlu yarışma MasterChef'te birincilik ünvanı için yarışan Mehmet kimdir, MasterChef Mehmet nereli ve MasterChef kaç yaşında? İşte MasterChef Mehmet hakkında bilgiler...

MASTERCHEF MEHMET KİMDİR?

Oldukça sevecen olan Mehmet yapmış olduğu şakalar ve sergilediği komik şakalar ile kendisini ilk bölümlerde tanıtmayı başardı. MasterChef yarışmacısı Mehmet bey 39 yaşında. Küçük yaşlardan itibaren mutfak hayatı ile iç içe olan yarışmacı özellikle İstanbul’da yer alan hotel ve restorantlarda komilik yaparak mesleğe başlamış. Et konularında uzman olan yarışmacı ilerleyen zamanlarda mutfak şefliğine kadar kariyerini tamamlamış. Oldukça başarılı bir işletmesi bulunan yarışmacı Masterchef kırmızı takımda yer alıyor. Maddi sıkıntısı olmayan yarışmacı sadece Türkiye’nin Master Chef’i olmak için yarışmaya katıldı.