Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef izleyicisinin en çok araştırdığı isimlerin başında gelen Hakan Kanık'ın kim olduğu merak ediliyor. Genç yarışmacı özellikle diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalar ile gündeme geliyor. MasterChef Hakan kimdir, MasterChef Türkiye Hakan kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF HAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İstanbul’da yaşamını sürdüren Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya geldi. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni tamamladıktan sonra Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin heykel bölümünde eğitim görmeye başladı. Et konusunda kendisini geliştiren ve farklı mekanların mutfaklarında çalışan Hakan Kanık, özellikle et pişirme konusunda çok iddialı bir isim. Kendisinin yapacağı eti beğenmeyecek kimse yok denilebilecek kadar iddiasını sürdürmektedir. Asıl mesleği ise komidir.