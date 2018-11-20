Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalbimdeki deniz isimli dizi filmden önce 3 yıl boyunca oyunculuk dersleri alan Nurbanu Dönmez, karakteri çıkarmak için ön çalışmasını sıkı tuttuğunu ve sonrasının keyifli olduğunu ifade etti. Hırslı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Nurbanu Dönmez “Gönülden istediğim her şey için sonuna kadar savaşırım, emek veririm, hiçbir şeyden vazgeçmem, mutlaka istediğimi elde ederim. Oyunculuk da benim için gönülden istediğim en önemli tutkum ve hedeflerime ulaşacağım. Kalbimdeki Deniz isimli yapım benim için iyi bir çıkış oldu, bir seven kitlem oluştu, bu fırsatı değerlendirip önemli yapımlarla sevenlerimle tekrar buluşacağım" dedi.