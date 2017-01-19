Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğuştan serebral palsi (beyin felçli) hastası Karakusunlar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü 11. sınıf öğrencisi Muhammed Metin, engelli öğrencilere ilişkin eğitim raporunu, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'e sundu. Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) üyesi olduğunu aktaran Metin, Müsteşar Tekin'e kendisini dinlediği için teşekkür etti.

1997 Diyarbakır doğumlu olduğunu anlatan Metin, engeli nedeniyle o dönemki koşullarda ancak 12 yaşında Ankara'da Milli Eğitim Vakfı Gökkuşağı İlkokulunda eğitimine başlayabildiğini bildirdi. Metin, İletişim Fakültesine gitmek istediğini belirterek, engelli bireylerin haklarını ve yapılması gerekenleri Türkiye'de ve uluslararası platformda duyurmak istediğini söyledi.

Metin, Müsteşar Tekin'e, engellilerin eğitimlerine ilişkin önerilerin yer aldığı raporunda, okul ve sınıf ortamının engellilere uygun hale getirilmesini, özellikle kaynaştırma eğitimindeki öğretmen ve öğrencilerin engelli öğrencilere karşı ön yargılarının kırılmasını, "Eğitimde Engel Yok" adında bir web sitesinin oluşturulmasını ve bu öğrenciler için "gölge öğretmenler"in görevlendirilmesini istedi.

Farklılıklara saygı tüm derslerde "değer" olarak verilecek

Tekin ise yeni okulların engelli bireylerin de ihtiyaçlarını giderecek şekilde tasarlandığını, eski okulları da engelli öğrenciler için en iyi şekilde dizayn etmeye çalıştıklarını anlattı.

Öğretmen ve öğrencilerin sınıflarında bulunan engelli öğrencilere karşı ön yargılarını kırmayı amaçladıklarına değinen Tekin, "Tam da bugünlerde konuştuğumuz müfredat değişikliklerinin içerisinde bu konularla alakalı ön yargıları kıracak, hoşgörü, saygı ve sevgiyi geliştirecek çok sayıda değer yerleştirdik. Bu da bizim için çok önemli bir şey." diye konuştu.

Muhammed Metin'in bütün okullarda engellilere yönelik "hayat farklılıklarla güzel" adında bir dersin zorunlu hale getirilmesi önerisini de dile getirmesi üzerine Müsteşar Tekin, yeni müfredat taslağında, tüm derslere, "farklılıklara saygı" kavramının yerleştirilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Öğrencinin önerdiği "Eğitimde Engel Yok" web sitesinin oluşturulması konusunda ise gerekli talimatları vereceğine işaret eden Tekin, Metin'den de sitenin tasarımı konusunda destek sağlamasını istedi.