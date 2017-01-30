Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre bilincine dair bilgi verilen yetişkinlerden de, bunu hayat tarzına dönüştürenler genellikle kadınlar oluyor. Kadınlarda çevre bilinci gelişmişse, o aile ve yakın çevresinde de aynı bilincin güçlendiği görülüyor. Çevrenin korunmasını, maddi değeri olan atıkların geri kazanılmasını da yine kadın ve çocuklar sağlıyor. Tetra Pak’ın ‘Küçük Şeyler Doğayı Yeniler’ projesine destek olan Dimes’in çalışmaları ise bu alanda çok önemli sonuçlar elde edilmesine sebep oldu. Boş karton ambalajları geri dönüşüm kutusuna atma davranışını yaygınlaştırmayı hedefleyen Dimes, 5 yıldır desteklediği projede, sadece 2016 yılında 11 bin 174 ilkokul öğrencisine çevre ve geri dönüşüm konulu eğitim verdi ve hedefi yüzde 12 aştı.