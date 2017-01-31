Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 100’e yakın ülkeden binlerce öğrenciye ilahiyat, imam hatip ve Kur’an eğitimi veriyor. Başkanlık 2012’de Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle konuk öğrenciler ve görevlilere İhtisas Eğitim Projesini uygulamaya koydu. Bu kapsamda halen İstanbul, Konya, Kayseri ve Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinde 88 öğrenci kurs görüyor. 2015 ve 2016 yıllarında Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Moğolistan, Çin-Uygur, Bulgaristan ve Kosova’dan gelen 32 kişi eğitimini tamamladı. Mezun olan ve ülkelerine dönen bu öğrenciler, memleketlerinde dini idareler ve eğitim kurumları tarafından istihdam edildi. Aynı dönemde Moğolistan, Kazakistan, Afganistan, Irak, Rusya ve Bulgaristan’dan 170 din görevlisi için hizmet içi eğitim düzenlendi. Yurt dışında ise Kırgızistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Kazakistan, Haiti, Pakistan, Somali, Malezya ve Bangladeş’te 17 okula destek veriliyor. Bu okullardan bugüne kadar 5 bin 239 öğrenci mezun oldu. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim döneminde uluslararası imam hatip liselerinde bin 64, ilahiyat fakültelerinde ise 362 yabancı öğrenci okuyor. Diyanet’in Kur’an kurslarında ise 80 ülkeden bin 700 öğrenci bulunuyor.