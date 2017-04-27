Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-2017) ilkbahar dönemi giriş belgeleri erişime açıldı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Mayıs Pazar günü yapılacak ALES'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava alınacakları yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.Sınav, saat 10.00'da başlayacak. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak.