Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, "100 tematik alanda 2 bin YÖK Doktora Bursu" i̇çi̇n yükseköğreti̇m kurumlarının güz dönemi̇ başvurularının başladığını bildirdi. Yükseköğretim kurumları 22 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurul tarafından belirlenen öncelikli alanlarda Türkiye'nin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verilecek.

Yükseköğretim kurumları, başvurmak istedikleri alanlara ilişkin YÖK'e 5 Mayıs -22 Mayıs günleri arasında "https://webuyg.yok.gov.tr/doktora" adresinden başvuru yapabilecek. Ayrıca doldurulan form, rektörlükler aracılığıyla üst yazı ekinde Başkanlığa gönderilecek.

Başvuru

Yükseköğretim kurumları,"100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu"nda istenilen verilerin girişini yapmak üzere belirleyecekleri kişiyi YÖKSİS'te yetkilendirecek. Yetkilendirme, ilgili yükseköğretim kurumunun personel dairesi başkanlığı tarafından yapılacak.

Başvuru yapılan her bir program için "https://webuyg.yok.gov.tr/doktora" adresinde bulunan başvuru formunun, eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor.

Sisteme girişler Internet Explorer veya Mozilla Firefox üzerinden yapılacak.