Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" ile eğitim gören Gürcistanlı gençler, Başbakan Binali Yıldırım'ın 22-23 Mayıs'ta Gürcistan'a yapacağı ziyaretin iki ülke ilişkilerine katkı yapmasını bekliyor.

"Türkiye Bursları" alan Gürcistanlı öğrenciler, Türkiye'ye ve Türk kültürüne dair izlenimlerini, YTB'nin eğitim hayatlarına katkısını ve Başbakan Yıldırım'ın ülkelerine yapacağı ziyaretin ikili ilişkilere yansımalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'ye Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten gelen, Türkiye Bursları ile Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimi alan Lika Cherkezishvili, üç yıl önce YTB'den burs almaya başladığını belirtti.

Cherkezishvili, "Tiflis'te uluslararası ilişkiler lisans eğitimi alırken Türkiye çok ilgimi çekmişti. O yüzden Türkiye Bursları duyurusunu gördüğümde Türkiye'ye gitmeye karar verdim. Şansımı denedim, başvurdum kazandım. Hayatımda çok şey değişti." diye konuştu.

Eğitimini tamamlayıp ülkesine döndüğünde ikili ilişkiler için çalışacağını belirten Cherkezishvili, Başbakan Yıldırım'ın ülkesine yapacağı ziyarete ilişkin, "Türkiye ve Gürcistan, 25 yıldır komşu ülkeler olarak ilişkilerini çok iyi koruyor. İnanıyorum ki bu buluşmadan sonra ikili ilişkiler yine dostane şekilde ilerleyecek." dedi.

"Türk ve Gürcü gençler arasındaki rekabet işbirliğine dönüşsün"

Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi Türkoloji bölümünden mezun olduktan sonra Türkiye Burslarıyla Hacettepe Üniversitesinde Türkçe alanında yüksek lisans yapan Malvina Msakhuradze, iki yıldır Ankara'da yaşıyor.

Türkçe öğretmenliği üzerine kariyer yapmak istediğini belirten Msakhuradze, "Türkiye Bursları sayesinde her şeye başka gözle bakmaya başladım. YTB, bize inanılmaz destek oldu. Bize tanınan çok büyük bir şans, fırsattır. Bu burs imkanı olmasaydı buraya gelemez, burada okuyamazdım. Ayrıca Türkiye'de kendimi evimde gibi hissettim." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın Gürcistan ziyaretinden iki ülkenin gençleri için olumlu sonuçlar çıkmasını beklediğini belirten Msakhuradze, "Spor, eğitim gibi alanlarda Türk ve Gürcü gençler arasındaki rekabet iş birliğine dönüşsün, karşılıklı konferanslar düzenlensin." temennisinde bulundu.

"Başbakan Yıldırım'a 'hoş geldin' diyoruz"

Gürcistan'da Türk Dili Bölümü'nde lisans eğitimi tamamladıktan sonra Türkiye Burslarıyla Gazi Üniversitesinde aynı bölümde yüksek lisan öğrenimine devam eden Ketevan Kardava, "Bir arkadaşım kendi alanında 'Türkiye'de eğitim alman senin için bir avantaj' diyerek burs imkandan bahsetti. Başvurdum ve geldim, üç yıldır Türkiye'deyim ve kendimi çok mutlu hissediyorum. Diplomamı alıp çok iyi hatıralarla ülkeme döneceğim." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın ziyaretinin komşu iki ülke için iyi bir adım olduğunu söyleyen Kardava, "Başbakan Yıldırım'a 'hoş geldin' diyoruz. İnşallah biz gençler arasındaki ilişkiler daha da pekişecek. Üniversiteler arasında işbirliği adımları atılabilir. Gençler arasında bilgi yarışmaları gibi etkinlikler düzenlenebilir. Birlikte çok şey yapılabilir. Umarım bu ziyaretle de ilişkiler çok gelişecek." diye konuştu.

"Sonunda arkadaşlık, dostluk olacak"

Komşu ülkenin dilini öğrenmenin kariyeri için faydalı olacağını düşünerek Türkoloji Bölümünde lisans eğitimi aldığını belirten Megi Manvelidze de, Türkiye'ye Batum'dan geldiğini söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Manvelidze, şunları kaydetti:

"Çok kolay alıştım her şeye. İnsanlar çok iyi, sıcakkanlı, güler yüzlü ve yardımsever. Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın ziyaretinin de ilişkilerimize iyi yansımaları olacağını düşünüyorum. İlişkilerimiz iyi ama, daha iyi olabilir. Mesela, gençler için daha fazla sempozyum, değişim programı, yaz okulu düzenlenebilir. Türk gençlerini Gürcistan'a göndersinler, Gürcü öğrenciler de Türkiye'ye gelsinler. Böylece hem dil öğrenmiş olacaklar, hem de birbirlerinin kültürünü tanıyacaklar. Sonunda arkadaşlık, dostluk olacak."

"Gürcistan'ı nasıl seviyorsam Türkiye'yi de öyle seviyorum"

Hem tarih hem de hukuk alanında iki lisan ve iki yüksek lisans yaptığını vurgulayan Tamar Beridze, 2013'ten bu yana bulunduğu Türkiye'de, Ankara Üniversitesinde dünya tarihi alanında Türkiye Burslusu olarak doktora öğrenimine devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Beridze, "Burada insanlar yardımsever, misafirperver, çok sıcakkanlı ve samimi. Türkiye'de okumak benim için büyük bir fırsat oldu. Türkiye'yi yakından tanıdım, kendi yeteneklerimi ve mesleki bilgimi geliştirdim. Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyorum. Bir Hristiyan olmama rağmen insanlar bana hoşgörülü yaklaştılar. Anladım ki Türk insanı her görüşe ve her dine saygılı. Türk halkının cana yakın olduğunu hissettim. Türk halkından ve devletten çok destek aldım." dedi.

Beridze, şöyle konuştu:

"Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın ziyareti ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok faydalı, tarihi bir gündür. Her alanda yeni işbirliklerine yeni bir sayfa açacak ve iki ülke halklarının tarihten gelen kültürel yakınlığını, geleneksel adetlerimizdeki benzerlikleri ön plana çıkaracak. Bu buluşmalarla halklar daha da kaynaşıyor. Türkiye ve Gürcistan bugüne kadar kardeş olarak yaşadı. Türkiye benim için ikinci vatan gibi oldu. Gürcistan'ı nasıl seviyorsam Türkiye'yi de öyle seviyorum."

Türkiye'de okudular, Gürcistan'a dönüp iki ülke arasında köprü oldular

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi Programında yüksek lisansını tamamlayan asistan doktor Teona Varshalomidze, "Severek söyleyebilirim ki sağlıkta eğitimi en iyi üniversitede aldım." diye konuştu.

İki ülke arasında ekonomi ve enerji sektörünün yanı sıra sağlık işbirliğinin de önemli olduğunu vurgulayan Varshalomidze, "Türkiye, tıp alanında çok gelişmiş bir ülke. Türkiye'nin bu konuda ilerde olması Gürcistan'ı da etkiliyor. Gürcü hastalar sağlık hizmeti almak için Gürcistan'dan en yakına, Türkiye'ye gidiyor." dedi.

Varshalomidze, "Türkiye Başbakanı, Gürcistan'ı ziyaret edecek. Şimdiden 'hoş geldiniz' diyorum. Umarım daha iyi ve güzel projelerle ilişkilerimize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümünü bitiren ve Gürcistan'da avukat olarak çalışan Diana Beridze de, iki ülke arasındaki vize muafiyeti uygulamasının Türkiye'den Gürcistan'a yatırımcıların gelmesini kolaylaştırdığına dikkati çekti.

Ekonomi, kültür ve enerji sektöründe iki ülke arasında çok önemli yatırım ve işbirliği fırsatları ortaya çıktığını belirten Beridze, "İyi diyaloglar oluşuyor. Bu, enerji, kültür, ekonomi sektöründe hem bizim için hem de Türkiye için çok önemli bir şey. Sayın Başbakan Binali Yıldırım ziyaret edecekmiş burayı. Ona 'hoş geldin' diyorum." ifadesini kullandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisat Bölümünden mezun olan ve Batum'da bir Türk firmasında çalışan Zviad Turmanidze, "Bu, Türkiye'de eğitim almamın bana bir katkısıdır. Batum'da Türk girişimciler çok aktif. Bunun sayesinde şunu söyleyebilirim ki, Türkiye'de eğitim alan hiç kimse burada işsiz kalmaz. Herkese tavsiye ediyorum, gidin Türkiye'ye bir macera yaşayın." ifadesini kullandı.

"Yaklaşık 200 Gürcistanlı Türkiye Burslusu"

Bugüne kadar dünyanın dört bir yanından 66 bin 148 uluslararası öğrencinin yararlandığı "Türkiye Bursları"na geçen yıl 172 ülkeden 122 bin başvuru yapıldı.

Her yıl yaklaşık 5 bin öğrencinin burs almaya hak kazandığı Türkiye'de, yaklaşık 200 Gürcistan vatandaşı eğitimlerini sürdürüyor ve bugüne kadar 165 Gürcistanlı öğrenci mezun oldu.