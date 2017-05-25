Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sık sık ‘eğitim müfredatının yeniden düzenlenmesi gerektiği’ uyarısında bulunurken, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paydaşların görüşüne sunulan yeni taslak müfredatın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Öğretim programlarında “sadeleşme” amacıyla 2 yıldır üzerinde çalışılan ve MEB tarafından açıklanan taslak müfredat, eylülde başlayacak yeni eğitim yılından itibaren hayata geçecek. Yeni müfredatla ders sayıları azaltılacak, ders içerikleri sadeleştirilecek. Yeni müfredat taslağı, Türkiye’nin çeşitli illerinden yaklaşık 200 öğretmen ve farklı üniversitelerden 50 akademisyenin de katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından değerlendiriyor. Yeni müfredat çalışması eğitim dünyası tarafından da olumlu karşılandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, uluslararası alanda 150 yıl önce modernizmin devlet düzeninden eğitime, eğitimden sosyal hayata ve hukuk sistemine kadar her şeyi yeniden dizayn ettiğini belirtti.

çalışmalara kaynak

Selvi, yeni müfredatla ilgili en çok konuşulan Charles Darwin’in Evrim Teorisi, inkılap tarihi ve din derslerine ilişkin ise şunları söyledi: İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük diye derslerimiz var. Bu dersin günümüz şartlarında 15 Temmuz’a kadarki yakın tarihimizi de alacak şekilde yeni bir çerçevede sunulmasını istemiştik. Bunu bile çok polemikli alanlara taşıdılar. Ancak, bizim gözlemlediğimiz bir takım rötuş düzenlemeler yapılarak müfredat değişiklikleri tamamlanmış oldu. Bunlar olumlu gelişmeler. Bundan sonra yapılacak çalışmalara kaynaklık oluşturabilir. Olumlu bulacağımız bir konu da 2012 yılındaki müfredat çalışmalarına ilave olarak seçmeli de olsa din eğitimi ile ilgili bazı konuların sisteme dâhil edilmiyor olması. Ayrıca, evrim teorisi gibi çok tartışılan bir teoriyi bir kanun gibi öğretilmekten vazgeçilmesi olumlu adımlar olarak değerlendirebiliriz. Damla Peker ANKARA