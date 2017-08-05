Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) teşviklerle hâlihazırda yüzde 7,6 olan özel okula devam eden öğrenci oranını 2023’e kadar yüzde 15’e yükseltmeyi hedefliyor. MEB, özel okulculuğu desteklemek ve buralarda okumak isteyen öğrenci sayısını artırabilmek için yoğun çaba harcıyor. Bu kapsamda önceki yılla göre bakanlık teşvikleri ciddi bir artışa gitti. Buna göre yeni eğitim öğretim döneminde 75 bin öğrenci ilk defa olmak üzere toplam 340 bin öğrenci teşvikten yararlanacak. Okul öncesi için 3 bin 60 lira, ilkokul için 3 bin 680 lira, ortaokul ve lise için 4 bin 280 lira, temel lise için ise 3 bin 680 lira destek ödemesi yapılacak. Öğrencilere bu destek hem hayatları açısından kolaylık sağlayacak hem de velilerin bütçelerini rahatlatacak.

BELLİ ÖLÇÜTLERİ VAR

Eğitim ve öğretim desteği, yörenin kalkınmada gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütlerin ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınmasıyla verilecek. Gerçek dışı beyanda bulunan kişilerden paralar, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ilgili kanun maddesine göre hesaplanacak gecikme zammıyla bir ay içinde ödenmesi istenecek. Süresinde ödenmemesi halinde ise bu tutarlar, Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubundakiler eğitim öğretim desteğinden yararlanabilecek. İllerde okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi durumunda, Bakanlık boş kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla olduğu illerde kullanabilecek.