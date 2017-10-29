Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi tarafından Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti’nin başkenti Ufa’da yaptırılan Ufa İslam Üniversitesi tamamlanma aşamasına geldi. Yapımına 2015’te başlanan ve yüzde 85’i tamamlanan üniversitenin 2018 Mayıs ayında hizmete girmesi planlanıyor. Ufa’da üniversite inşaatında incelemede bulunan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Rusya Müslümanları Dini Nezaret Merkezi Başkanı Şeyhülislam Talat Safa Taceddin ile ziyaret ettiği inşaatın bitirilme aşamasına geldiğini görmekten mutlu olduklarını anlattı.

Üniversitenin Ufa’da yaklaşık 200 sene önce yapılan bir cami ve medresenin yanında inşa edildiğini kaydeden Yılmaz, “Bu medreseye ait ancak uzakta eğitim verilen yerler de var. İnşaatımız tamamlandığında onlar da buraya katılarak, yatılı eğitimin verildiği bütüncül bir üniversite kurulmuş olacak” dedi. Yılmaz, üniversitenin, Türkiye’nin kardeşlerine hediyesi olmasını arzu ettiklerini belirterek, şunları aktardı: Onlar da inşaatın böyle kısa sürede bitirilmesinden çok mutlu. İnşaatımız Rusya ile Türkiye arasında çıkan siyasi krizlere takılmadan devam etti. Çok şükür bitirme aşamasına gelindi. İnşallah 15 Mayıs’ta da açılışını gerçekleştireceğiz. Ufa ile Türkiye arasında ilmi iş birliği geliştirilmesini amaçlıyoruz. Üniversitenin açılışının ardından buradan oraya ve oradan buraya ilim insanları göndermek gibi bir iş birliğinin olmasını arzu ediyoruz”

Ufa’daki cami ve medresenin 1789’dan itibaren Rusya’da yaşayan Müslümanların dini merkezi olarak kabul edildiğini anlatan Yılmaz, üniversitenin önemli bir görevi ifa edeceğini sözlerine ekledi.