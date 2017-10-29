Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Zorlu Vakfı (MZV), iki yıldır düzenlediği kapsamı ve muhtevasıyla Türkiye’de bir ilk olan “21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı” ile gençlere destek sağlıyor. Program kapsamında 19 Kasım’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde “MZV Gençlik Zirvesi” gerçekleştirilecek. Gençler burada, alanlarında birçok başarıya imza atan konuşmacıları dinleme fırsatı yakalayacak. Ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler, başvurularını mzv.org.tr sitesi üzerinden yapabilecek. Zirvede dikkat çeken isimlerden bazıları şöyle: Ayşe Şule Bilgiç, Bager Akbay, Bora Koçyiğit, Buğra Kuloğlu, Prof. Dr. Acar Baltaş, Prof. Dr. Aytül Erçil, Prof. Dr. Talat Kırış, Serdar Kuzuloğlu ve Zafer Elçik... 16 yılda 10 okul inşa eden Mehmet Zorlu Vakfı, 16 binden fazla lise ve üniversite öğrencisine de burs imkanı sağladı.