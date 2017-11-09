Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEOG, YGS ve LYS’deki değişiklikler, bu sınavlar için basılan binlerce kitabının ortada kalmasına sebep oldu. 200’e yakın yayınevinin elinde kalan kitapların sektöre yaşatacağı zararın boyutunun milyarlarca lira olacağı belirtildi. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk “Sınavlarla ilgili geçen yıl ve bu yıl üretilmiş kitapların yaklaşık 30 milyonu TEOG, 70 milyonu da YGS ve LYS kitapları. Bunların kaldırılmasıyla beraber şu anda 100 milyona yakın kitabı yayıncılar ne yapacağını bilemiyor. Kitapta kullandığımız kağıdı ithal ediyoruz. Sadece kâğıdın ithalat bedeli 100 milyon dolar civarında. İçeriği ve diğer masraflarıyla beraber ciddi bir rakamla karşı karşıyayız. Bütün bunlarla beraber 580 milyon dolarlık bir ciro kaybından söz ediyorum. Yani sektörü 2 milyar liralık bir ciro kaybı bekliyor” dedi.

Bu alanda faaliyet gösteren 200 eğitim yayıncısı olduğunu belirten Kocatürk şöyle konuştu: Eğitim yayıncılığınında sektörün içindeki payı yüzde 52. Hiç küçümsenecek bir rakam değil. Yılda 240 milyon civarında kitap üretiyorlar. Ürettikleri kitapların şu anda 100 milyonu ne yazık ki yaşadığımız bu sınav meselesinden dolayı kayıp durumda. Millî Eğitim Bakanlığının yeni açıkladığı sınav yönetmeliğine göre çocukların bir kısmı yine bu sınava girecekler ve yine bu bilgilere ihtiyaçları var. Bir kısım kitapların hâlâ satılabilir olduğunu düşünüyorum. Bazı yayıncı arkadaşlarımız kapakları değiştiriyorlar. Bu ne kadar doğru ya da yanlış ayrı mesele. Kitaplar eğer kullanılamazsa maalesef geri dönüşüme gidecek.

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan ise “Basılmış materyalin değişimi çok zor olacaktır. Kitapçılar için üzgünüm. Ben öğrenci olsam soru çıkması muhtemel olmayan ya da çok az soru çıkacak bir alanda olan kitapla vaktimi harcamak istemem. Çünkü en son karar ne ise ona yoğunlaşmak isterim. Şu anda bakanlığın orta okuldan liseye geçişte yaptığı sınavda neleri soracaksa bana sattığınız kitabın da onun için tasarlanmış olmasını isterim. Geri kalanı motivasyonumu öldürür” diye konuştu.