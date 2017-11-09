Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisi tarafından düzenlenen ebru atölye çalışması, Washington DC içindeki devlet okullarında görev yapan birçok resim öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirildi.

YEE Washington Ofisi'nin kendi salonunda düzenlenen atölyeye katılan öğretmenler, çalışma boyunca ebru sanatının tarihi ve nasıl yapıldığı hakkında bilgi aldı.

Çalışmada yer alan ve ilk kez ebru yapan öğretmenler heyecanlı olduklarını ve Türk kültürünü yansıtan bu tür etkinliklerin devamını dilediklerini ifade ettiler.

YEE Washington Ofisi yetkilileri, bu çalışmanın amacının "resim öğretmenleri aracılığı bölgedeki okullarda geleneksel Türk el sanatı ebrunun tanıtımının gerçekleştirilmesi" olduğunu belirtti.

Katılımcılardan Noyes İlkokulunda görevli resim öğretmeni Lory Daniels, "Farklı bir kültüre ait bir sanatı görmek gerçekten etkileyici ve göz açıcı bir deneyimdi. Öğrencilerimi ebru sanatı ile tanıştırmak onlar için farklı ve güzel bir deneyim olacak. Bizi Türk kültürü ve sanatı ile buluşturduğu için Yunus Emre Enstitüsüne çok teşekkür ederim." dedi.

Açılışı geçtiğimiz aylarda yapılan YEE Washington Ofisi, özellikle yaz döneminde organize ettiği ücretsiz Türkçe kurslarıyla kısa sürede ilgi odağı olmuş, talebe karşılık verebilmek için ofisteki Türkçe kursları düzenli hale getirilmişti.