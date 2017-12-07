Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından 3 Aralık Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da gerçekleştirilen sınavlar başarılı bir şekilde sonuçlandı. Kuzey Amerika Programlarına kayıtlı öğrenciler, 2017-2018 öğretim yılının ilk sınavına Houston, Maryland, New York'un yanı sıra bu yıl bir sınav merkezi daha eklenerek ilk defa Kanada’da yaşayan öğrenciler için Toronto kentinde de yapıldı.



Öğrenciler diplomalarına kavuştu

Ayrıca, Türkiye programlarından Kuzey Amerika Programlarına naklini aldırdıktan sonra derslerini tamamlayarak mezun olan öğrencilere diplomaları verildi. Kuzey Amerika Programlarının açıldığı 2016-2017 öğretim yılından itibaren toplam 8 öğrenci diplomalarını almanın sevincini yaşadı. 2016-2017 öğretim yılında açılan Kuzey Amerika Programlarına başvuru için Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Kanada’da yerleşik olması ya da "Liseyi Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ya da Kanada’da bitiren ve bir yandan çalışırken bir yandan eğitimine devam etmek isteyenler, Açıköğretim Fakültesinde kayıtlıyken Amerika Birleşik Devletleri’ne ya da Kanada’ya yerleştiği için öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan ve öğrenimine devam etmek isteyenler bir lisans ya da önlisans programı bitirmiş ya da hala okumakta olan ve ikinci bir diplomaya daha sahip olmak isteyenler" şartlarına uyması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, program hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlerin, http://usa.anadolu.edu.tr/ adresini ziyaret ederek detaylı bilgiye ulaşabilecekleri aktarıldı.