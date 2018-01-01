Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğitim alanında 2017'de, üniversiteye ve liseye girişte uygulanacak yeni sistemler, kamuoyu tarafından en çok konuşulan konular oldu. Bu köklü değişiklikler geçtiğimiz yılın en çok kafa karıştıran olaylar arasında yer aldı. Sınavların kalkması, yeni müfredatlar öğrenciler kadar ailelerini ve eğitimcileri de yordu. Öğrencilerin, velilerin, eğitimcilerin yeni yıldan beklentisi ise artık müfredatın sağlam temeller üzerine oturtulması ve sisteminin tamamıyla oturtulması. Geride bıraktığımız yılda yapılan yenilemeler şu şekilde oldu:

2018 itibarıyla Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kaldırıldı. Onun yerine mahalli yerleştirmeye dayalı yeni liselere geçiş sistemi getirildi.

Yeni sisteme göre, mahalli kayıt alan okullarda öğrenim görecek öğrenciler, ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere devam edecek. Sınavla öğrenci alan liseler fen, sosyal bilimler ve proje okullarından oluşacak. Sınav, sadece 8'inci sınıf müfredatını kapsayacak.

Üniversiteye girişte, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) yerine yeni sistem Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) getirildi.

İlk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nda, 120 sorunun yer alması kararlaştırıldı, açık uçlu soru sorulmayacağı açıklandı.

İlkokul birinci sınıflarda "bitişik eğik el yazısı" öğretmenlerin tercihine bırakıldı. İlkokul üçüncü sınıftan itibaren de öğrencilere haftalık 8 saatlik Türkçe derslerinde 2 saat güzel yazı dersi verilecek.

Ortaokul 5'inci sınıflar yabancı dil ağırlıklı eğitimi pilot uygulaması, 81 ilde 620 okulda başlatıldı. Bakanlık, tam gün eğitime geçmek için yol haritasını belirledi.