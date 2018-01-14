Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünce başlatılan Öğretmen Akademileri Projesi'ne bu yıl "Aktör Öğretmen Akademisi" dahil edildi.

İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul’un eğitim ve kültür hayatına yeni bir soluk getiren İstanbul Öğretmen Akademileri'nin, toplam 5 akademi ve 3 enstitüde 350 öğretmenin katılımıyla geçen yıl başlatıldığını hatırlattı.

İstanbul Öğretmen Akademileri'ne ilan ettikleri alanlar için başvuru aldıklarını ve her bir akademi için 50 öğretmen olmak üzere 400 öğretmeni bilgisayar kurası ile seçtiklerini aktaran Yelkenci, öğretmenlerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre Sanat Akademisi, Müzik Akademisi, Edebiyat Akademisi, Lisan Akademisi ve Bilim Akademisi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk-İslam Düşüncesi ve Bilimi Enstitüsü, Bilim Olimpiyatları Enstitüsü'nün hayata geçirildiğini belirtti.

Akademilerde öğretmenlerin talepleri yönünde içeriğin zenginleştirildiğini, konuşmacı olarak çok talep edilen isimlerin programlara davet edildiğini anlatan Yelkenci, "Bu yönüyle İstanbul Öğretmen Akademileri, durağan bir sistemin parçası olmamakta sürekli kendini yenileyerek katılımcıları dinç ve diri tutmaktadır. Yapılan anket sonuçlarında öğretmenlerimizin memnuniyeti yüksek düzeydedir." diye konuştu.

Öğretmenlerin, eğitimlere gönüllülük esasına dayalı olarak katıldıklarını ve akademiden edindikleri birikimi okullarında ilçelerinde uygulamaya başladıklarını belirten Yelkenci, "Akademilerin kendilerine ufuk açtığını, birikimlerini artırdıklarını belirten öğretmenler, her hafta programa ayrı bir heyecan içinde geldiklerini ifade ediyorlar." dedi.

İnteraktif bir ortamda geçen derslerin, akademinin temasına uygun mekanlarda gerçekleştirildiğini dile getiren Yelkenci, tarih ve kültür semti olan Sultanahmet'in seçkin mekanlarında faaliyetlerin yapılmasının, öğretmenlerin yeni sosyal alanlarla tanışmasına fırsat oluşturduğunu söyledi.

"Aktör Öğretmen Akademisi, yöntemleri zenginleştiriyor"

Bu yıl Öğretmen Akademileri Projesi'ne Aktör Öğretmen Akademisi'nin de eklendiğini bildiren Yelkenci, "Neden aktör öğretmen? İyi bir öğretmenin, zihninde bir konunun kurgusunu yapabilmesi ve onu senaryoya dönüştürebilmesi, orada kendi rolünü ve öğrencilerinin rollerini tanımlayabilmesi aynı zamanda sınıfta bu rolü oynayabilmesi ve yönetebilmesi gerektiğine inanıyoruz. Öğretmenlerimiz, bu şekilde yöntemlerini zenginleştirir. Dolayısıyla Aktör Öğretmen Akademisi de bu noktada öğretmenlerimizi besliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yelkenci, Aktör Öğretmen Akademisi'nde öğretmenlere verilen eğitimlere ilişkin, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimiz, bu akademide doğru nefes alma, doğru konuşma, diksiyon, telaffuz, senaryo yazma, drama eğitimi gibi birçok alanda eğitim alıyor. Eğitimler tüm öğretmen akademilerinde 16 hafta sürüyor."