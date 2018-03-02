Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Bosna Hersek'te 2017'de başlattığı Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) eğitimleri kapsamında bu yıl, Medikal Arama Kurtarma (MAK) ve Kış Şartlarında Arama Kurtarma (KŞAK) eğitimleri düzenlendi.

TİKA ve Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) iş birliğinde Bosna Hersek Federal Sivil Koruma Müdürlüğü personelinden 15, Tıp Doktorları Derneği (UDM) ekibinden 16 olmak üzere 31 kişiye MAK eğitimi verildi.

Eğitimde, medikal arama kurtarma yapacak personelin kurtarma ve müdahale kapasitesinin arttırılması ve olay yerine müdahale için gerekli tüm becerilerin kazandırılması amaçlandı.

KŞAK eğitimi ise TİKA ve Ankara Arama Kurtarma (ANSAR) iş birliğinde gerçekleşti. Bosna Hersek Federal Sivil Koruma Müdürlüğü personelinden 14, Novi Grad ve Ilıca Belediyeleri Arama Kurtarma birliklerinden 13 olmak üzere 27 kişiye verilen eğitimle kursiyerlerin kurtarma alanında teorik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda katılımcılara organizasyon, intikal, alana gidiş, kurtarma yöntemleri, kurtarma alanından sağlık kuruluşuna gidiş başta olmak üzere güvenli kurtarma ve meydana gelebilecek risklerle ilgili teorik bilgi ve pratik uygulama dersi verildi.

TİKA, Bosna Hersek'in kalkınmasına destek oluyor

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki bağların önemine vurgu yaparak, söz konusu eğitim programının iki ülkenin kamu kurum, kuruluş ve STK'larını bir araya getirmek, etkileşim ve tecrübe transferi sağlamak açısından çok faydalı olduğunu belirtti.

Bosna Hersek Federal Sivil Koruma Müdürü Solak da verilen eğitimin personel için çok faydalı olduğunu belirterek, birçok kuruluştan kursiyer ve eğitimcinin programa katılmasının tecrübe paylaşımı açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Novi Grad Belediyesi Sivil İşlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Kazaziç, TİKA ve ortaklarının sağladığı fırsattan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye bünyesindeki Dağ Arama ve Kurtarma faaliyetlerinde görevli personelin eğitimde edindikleri bilgi ve tecrübenin çok önemli olduğunu vurguladı.

TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Alımcı, TİKA'nın 1995'ten bugüne 800'den fazla projeyle Bosna Hersek'in kalkınmasına özellikle eğitim ve sağlık alanlarına destek verdiğini kaydetti.

Beş gün süren eğitimlerle arama ve kurtarma alanında insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlandığını belirten Alımcı, eğitimlere katkı sağlayan Federal Sivil Koruma Müdürlüğü, Novi Grad Belediyesi, AID, ANSAR ve UDM'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.