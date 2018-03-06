Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM milyonlarca vatandaşın hayatını etkileyecek olan 2018 sınav takvimi tarihlerini açıkladı. Memur adayları için hayatî manası olan 2018 KPSS sınav tarihleri, sınav türlerine göre çeşitlilik gözteriyor. Birçok insanın gireceği eğitim kurumu veya alacağı uzmanlık için sınav yapan ÖSYM, 2018 yılı sınav ve başvuru takvimini de erişime açtı. YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, e-YDS, EKPSS, TUS ait sınav ve başvuru tarihleri duyuruldu. Peki ÖSYM 2018 sınav takvimi nasıl? 2018 KPSS ve ALES 2018 ne zaman yapılacak? 2018 YKS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte 2018 sınavları hakkında merak edilen tüm detaylar...

ÖSYM 2018 KPSS TARİHLERİ

ÖSYM 2018 takvimine göre sınav tarihleri:

KPSS Lisans 22 Temmuz'da yapılacak. Bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunulacak. Sonuçlar 31 Ağustos'ta açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Sonuçlar 31 Ağustos’ta açıklanacak.

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2 YILLIK MEZUNLAR İÇİN KPSS NE ZAMAN?

2 yıllık üniversite mezunu olan memur adayları 2018 KPSS başvurularını 28 Ağustos tarihinde yapmaya başlayacaklar. İki hafta sürecek başvurular 12 Eylül'de sona erecek. 2018 Önlisans KPSS ise 4 Kasım'de düzenlenecek.







2018 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Devlette kadro almak ve devlet kurumlarında memur olmak isteyen binlerce vatandaş 2018 KPSS için gün sayıyor. Merakla beklenen 2018 KPSS başvuruları henüz başlamadı ancak KPSS hazırlıklarını sürdüren memur adayları, KPSS'nin ne zaman yapılacağını ve KPSS 2018 başvuru tarihlerini internette aratmaya devam ediyor. İşte 2018 KPSS tarihleri ve KPSS başvuru süreçlerinin tüm detayları...





KPSS 2018 LİSANS NE ZAMAN?



KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Lisans tarihi 22 Temmuz olarak belirlendi. Bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos'ta açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.





2018 KPSS DETAYLARI

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.

KPSS 2018 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2018 ücretinin ne kadar olacağı net olarak bilinmiyor. Geçen dönemki sınavda, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan 60 lira, alanlara katılım sağlayacaklardan ise 40lira istenmişti. 2018 sınav ücretleri ise henüz belli değil.



2018 KPSS ORTAÖĞRETİM

Sınav Tarihi: 07 Ekim 2018

Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2018/ 19 Temmuz 2018

Sonuç Tarihi: 08 Kasım 2018

2018 KPSS ÖN LİSANS

Sınav Tarihi: 04 Kasım 2018

Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2018/ 12 Ekim 2018

Sonuç Tarihi: 29 Kasım 2018



2018 DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT)

Sınav Tarihi: 09 Aralık 2018

Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018/ 17 Ekim 2018

Sonuç Tarihi: 04 Ocak 2019

2018 EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)

Sınav Tarihi: 22 Nisan 2018

Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2018/ 21 Şubat 2018

Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2018

2018-ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)



2018-ALES (İlkbahar Dönemi)

Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018

Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018

2018-ALES (Sonbahar Dönemi)

Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018

Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018/ 27 Eylül 2018

Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2018

2018 YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)

2018-YDS (İlkbahar Dönemi)



Sınav Tarihi: 01 Nisan 2018

Başvuru Tarihi: 07 Şubat 2018/ 15 Şubat 2018

Sonuç Tarihi: 26 Nisan 2018

2018-YDS (Sonbahar Dönemi)

Sınav Tarihi: 09 Eylül 2018

Başvuru Tarihi: 18 Temmuz 2018/ 26 Temmuz 2018

Sonuç Tarihi: 04 Ekim 2018

2018 TUS - TIPTA UZMANLIK SINAVI

2018-TUS 1. Dönem

Sınav Tarihi: 25 Şubat 2018

Başvuru Tarihi: 11 Ocak 2018/ 18 Ocak 2018

Sonuç Tarihi: 15 Mart 2018

2018-TUS 2. Dönem

Sınav Tarihi: 12 Ağustos 2018

Başvuru Tarihi: 28 Haziran 2018/ 05 Temmuz 2018

Sonuç Tarihi: 11 Eylül 2018

2018 E-YDS



e-YDS 2018/2 İngilizce

Sınav Tarihi: 10 Şubat 2018

Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2018/ 01 Şubat 2018

Sonuç Tarihi: 10 Şubat 2018

e-YDS 2018/3 İngilizce

Sınav Tarihi: 10 Mart 2018

Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2018/ 01 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 10 Mart 2018

e-YDS 2018/4 İngilizce

Sınav Tarihi: 28 Nisan 2018

Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018/ 19 Nisan 2018

Sonuç Tarihi: 28 Nisan 2018

2018 DGS - Dikey Geçiş Sınavı

Sınav Tarihi: 08 Temmuz 2018

Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 24 Mayıs 2018

Sonuç Tarihi: 02 Ağustos 2018

2018 YKS- Yükseköğretim Kurumları Sınavı

1. Oturum (TYT)

Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

2.Oturum

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

2018 YKS (Yabancı Dil Oturumu)

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

2018 YKS (YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI)

Bu yıl ilk kez uygulanacak sınav YKS başvuruları başladı. Adaylar başvurularını 1-21 Mart tarihleri arasından yapabilecekler.

YKS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ÖSYM tarafından 81 ilde birçok merkezde gerçekleştirilecek. Yeni ismiyle ilk kez bu yıl uygulanacak olan YKS başvurusuna, yurt genelinde birçok öğrenci müracaatta bulunacak. İşte, YKS başvurusu için takip edilmesi gereken adımlar;

Daha önce sisteme kayıtlıysanız;

1-ÖSYM internet sitesine (www.osym.gov.tr) giriş yapın.



2-Bilgisayardan giriş yapıyorsanız sağ üst köşede yer alan e-işlemler seçeneğine tıklayın ve aday işlemleri seçeneğini açın. Mobilden giriş yapıyorsanız bu seçenek sağ üstte bulunan üç çizgiye tıkladıktan sonra görüntülenebilecektir.

3-Açılan ekranda YKS sınavına tıklayın.

4-Karşınıza çıkacak olan ekranda sınav ücretinin ödenebileceği banka şubeleri ve ATM'ler yer alacak. Kendinize en uygun olanı not alın ya da ödemenizi ÖSYM internet sitesindeki ödeme sistemini kullanarak gerçekleştirin.

5-Buradaki bilgileri okuduktan sonra "Başvuru Yap" butonuna tıklayın.

6-Burada kullanıcı adı ve şifrenizi girerek sisteme girişinizi yapın.

7- Eğer sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza "Sistemde geçerli bir fotoğrafınız bulunmamaktadır. Başvuru için bir başvuru merkezine gitmeniz gerekmektedir." uyarısı çıkarsa, en yakın başvuru merkezine gitmeniz gerekebilir.

8-Başvurunuzu, sol ekranda yer alan "Başvuru Sürecindekiler" başlığı altında "2018-YKS"ye tıklayarak tamamlayabilirsiniz.

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.