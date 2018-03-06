Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kovancılar ilçesindeki Avlağı Şehit Resul Kayaoğlu İlkokulu'nda kurulan bilgisayar laboratuvarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan TAI İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu (İDDK) Başkanı Adnan Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak ilk görev yerlerinin Elazığ olduğunu, kendilerine yüreklerini açan Elazığ halkına bir nebze olsun destek sunmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda Elazığ merkeze bağlı 3 köy ile Kovancılar ve Alacakaya ilçelerindeki birer köy okuluna bilgisayar laboratuvarı kurduklarını belirten Aydoğan, "Elazığ halkına karşı sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek adına 5 okul tespit ettik. Bu okullara toplamda 50 bilgisayar ve 5 de yazıcı hediye ettik. Amacımız çocuklarımıza iyi bir gelecek vermek ve onların dijital hayata yakınlaşmasını sağlamaktır." dedi.

Okul müdürü Hasan Yılmaz da TAİ yetkililerine okullarına kazandırdıkları bilgisayar laboratuvarından dolayı teşekkür etti.

Laboratuvarın hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, bu katkıların öğrencilerin eğitimlerine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

TAİ Elazığ yetkilisi Sadi Say ise amaçlarının çocukların teknolojiyle tanışmasına olanak sağlamak olduğuna işaret ederek, "İnşallah kurduğumuz bu laboratuvarlar çocuklarımızın başarısına katkı sağlar." ifadesini kullandı.