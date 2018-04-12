Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ek  ders ücreti karşılığında görev yapanlardan, 5 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması  için başvurularda Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde öngörülen genel  şartların yanında aranacak şartlar duyuruldu.

Buna göre, başvuru yapacakların, Bakanlığa bağlı resmi eğitim  kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında  görev yapmış ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya  malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması gerekiyor.

Ek ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden dolayı başvuru  tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödemesinin olması ve  mezun oldukları yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların  tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması da aranan  şartlar arasında bulunuyor.

50 VE ÜZERİNDE PUAN…

Öte yandan, öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim  programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar  hariç, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik  formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifika programından birini  başarıyla tamamlamış olmaları gerekiyor.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimleri veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumları ya da programlarına  denkliğinin bulunması gerekiyor.

Başvuru yapacaklarda, 2017 Kamu Personel Seçme Sınavında, atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121-KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde  puan almış olm aları şartı aranıyor.

Ayrıca, başvuruda bulunacakların, devlet memurluğundan veya  öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olması ve 657  sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmaktayken sözleşmeleri  feshedilenlerin, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini  tamamlamış olması da başvuru şartları arasında yer alıyor.

Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenliğe başvurular, sözlü sınav, atama  yapılacak alanlar ve kontenjan çizelgesi ile atama takvimi ve diğer hususlara  ilişkin duyurular daha sonra Bakanlığın internet sitesinden yayımlanacak.

Sözleşmeli öğretmenliğe yapılan atamalar sonucunda boş pozisyon  kalması halinde, öğretmenlik için yapılan 2018 Kamu Personel 