Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 150 Özbekistan vatandaşına proje yönetimi, girişimcilik, mühendislik ve medya dallarında eğitim programı düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre başkanlık, Özbekistan Gençler İttifakı üyeleri, Özbekistan Ulusal Üniversitesi öğrencileri, Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi mensupları ve çeşitli kurum çalışanlarından oluşan 150 katılımcıya proje hazırlama, proje yönetimi gibi alanların yanı sıra okudukları bölüm ve çalışma alanlarına göre girişimcilik, mühendislik ve medya dallarında eğitim desteği verdi.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İTÜ Arı Teknokent, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), MÜSİAD, Anadolu Ajansı, TRT World ve TİKA uzmanlarının teorik ve uygulamalı olarak verdikleri eğitimler aracılığı ile Türkiye’nin sahip olduğu kurumsal kapasite Özbekistanlı gençlere aktarıldı.

TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er ise sertifika töreninde yaptığı konuşmada, "ata yurt" olarak tanımladığı Özbekistan ile Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, Cumhurbaşkanları seviyesinde sarf edilen çabalar sonucunda ikili ilişkilerin stratejik iş birliği düzeyine yükseldiğini ve TİKA’nın bu iş birliğini geliştirmek adına durmaksızın mesai harcayacağını ifade etti.

Sertifika töreninde konuşan Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Shukhrat Aminov da TİKA’ya iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki katkılarından dolayı teşekkür ederken, bu tarz eğitim programlarının Türkiye ve Özbekistan arasındaki tecrübe paylaşımı açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.