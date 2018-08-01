Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika gelişmesi: ÖSYM son 3 yılda en az puanla üniversite programlarına yerleşen adayların başarı sıralamasını açıkladı. Üniversitelerin başarı sıralamasına nereden ulaşabilirim? sorusunu sorguluyorsanız haberimize bakabilirsiniz. osym.gov.tr adresinden üniversitelerin başarı sıralaması yayınlandı. YKS sınavında ter döken adaylar ÖSYM'nin resmî sitesine girerek üniversite başarı sıralamalarını öğrenebilir. İşte ÖSYM üniversitelerin başarı sıralaması ile ilgili detaylar...

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