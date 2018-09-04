Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye birincisi olan İhlas Koleji öğrencisi Mustafa Emir Gazioğlu ve Türkiye altıncısı Ege Uğur, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yerleşti. İlk 100’de yer alan 12 öğrenci, ilk 200’den 29 öğrenci ilk 500’den 68 ve ilk 1.000’den 135 aday tercihini Cerrahpaşa’dan yana kullandı. Şampiyon Emir Gazioğlu, hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.