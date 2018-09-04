Türkiye birincisi olan İhlas Koleji öğrencisi Mustafa Emir Gazioğlu ve Türkiye altıncısı Ege Uğur, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yerleşti. İlk 100’de yer alan 12 öğrenci, ilk 200’den 29 öğrenci ilk 500’den 68 ve ilk 1.000’den 135 aday tercihini Cerrahpaşa’dan yana kullandı. Şampiyon Emir Gazioğlu, hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.
İhlas'ın gurur Emir artık Cerrahpaşalı
04.09.2018 - 03:25 | Son Güncelleme: 04.09.2018 - 03:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yükseköğretim Kurumlar Sınavı sonrasında yerleştirme sonuçları önceki gün açıklandı.
Etiketler : mustafa emir gazioğlu,ihlas koleji,
578915 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/578915.aspx
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