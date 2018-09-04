Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılı eylül dönemi mesleki çalışma programı kapsamında öğretmenlere hitap etti. “İyi eğitimi büyük binalar değil, iyi insanlar veriyor” diyen Selçuk özetle şunları söyledi: Çocukların gelişimi öğretmenin gelişimiyle doğrudan doğruya etkili. Çocuklarımızı çift kanatlı yetiştireceğiz. Bunlardan biri bilim, öbürü ahlak. Öğretmenlerin daha iyi yetişmiş bireyler olarak sistemimize girmesini sağlamak için büyük çaplı öğretmen eğitimi projeleri başlatacağız. 1970’lerden beri eğitim sisteminin istikametinde bir değişiklik, kayıp var. Bugünlerde daha önemli bu. Bizim için günlük operasyonlarla, şu uygulamayı değiştirelim, iki-üç basamaklı olsun gibi bir dönüşüm değil bu. Çok daha büyük. Sistemin tümüyle dönüştürülmesi gereken bir durumdan söz ediyorum. Türkiye’nin imkânları giderek artıyor. Talim Terbiye Kurulundaki (TTK) görevim sırasında öğretmen, öğrenci sayısı konusunda hayal ettiğim birçok şey aslında bugün var. Çok mesafe almışız. Bunu dönüştürmenin zihniyet kısmındayız. Eğer sizin katkınız olursa zihniyetin dönüşmesi çok daha kısalacak. Dünyadaki dördüncü büyük kırılmayı kavrayamazsak büyük sıkıntılarla karşılaşmamız mümkün.



YOL HARİTAMIZ BELLİ

150 ülkeden daha fazla sayıda öğrenci sayımız var. Hakkını verdiğimizde bu büyük bir nimet, veremediğimizde de büyük bir külfetin işareti. En küçük bir değişiklik binlerce öğretmenimizi, öğrencimizi etkiliyor. Ekip olarak nasıl yapacağımızı biliyoruz. Uzun yıllardır Türkiye’de oluşmuş birikimler var; yeter ki, öğretmenlerimizin desteği olsun. Öğrenmeyi bırakmasınlar. Bu bağlamda da mesleki çalışma programını sizlere ulaştırdık. Kısmen zenginleştirmeye çalıştık. Ancak eminim önümüzdeki yıllarda öğretmen eğitiminden ne kastettiğimizi daha net göreceksiniz. Öğretmen Ziya Selçuk olarak yanınızdayım. Hep arkanızda bir destek olarak bulunacağım. Hiçbir görüş, ideolojik ayrılık çocukların hakkını teslim etmekten bizi alıkoymamalı. Ülkemiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için buna ihtiyacımız var. Geldiğimiz günden beri ne karar alıyorsak, sahadan öğretmen arkadaşlarımızla istişare ediyoruz. Alacağımız her kararı paylaştığımızda tartışma ihtiyacımız var. Bunlar sonucunda daha pratik çözümler üreteceğimizin farkındayım.