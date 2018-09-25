Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Laleli’de 1968’de kurulan Uğur Dershanesi’ni devraldığı 1973 yılından itibaren eğitimin içinde olan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Kurucusu Enver Yücel, otobiyografisi, görüşleri ve anılarının yer aldığı “Hayatım Eğitim” başlıklı bir kitap yayımladı. Yücel, kitabında hem Giresun’un Şeyhli köyünde başlayan hayatını anlatıyor hem de bir eğitimci olarak gençlere başarıya giden yolun ipuçlarını veriyor… Enver Yücel’in kendi çocukluk yılları ve o yıllara dair anıları oldukça çarpıcı... İşte anlattıkları: İlkokulu kendi köyümde okudum. Şimdi üzerinde son model otomobillerin gidip geldiği asfaltlanmış o patika okul yolunu, yürüyerek gidip gelirdik. Kimi zaman çamurlu veya karlı yolda mutlulukla giderdik. Kışları her çocuk gibi ben de bir odun götürürdüm. Çocukluk yıllarımda köyümüzde elektrik yoktu. Evlerde ve okulumuzda su da yoktu. Ama o elektriksiz yıllarımızda bizim okul kitaplarımız ne güzel kokardı. Akşamları gaz lambamızı koyar, ışığında kitap okur ve ders çalışırdık.

Haydarpaşa Lisesi’nden arkadaşı Mehmet Ali Aydınlar ile bir anısını paylaşan Yücel “Değerli arkadaşım Mehmet Ali Aydınlar ile Haydarpaşa Lisesi’nde beraber okuduk. Bir gün birlikte çay içtik. Ardından ‘çay bardaklarını denize atalım, çay içtiğimizi anlamazlar’ dedim. Ama o ‘olmaz’ dedi. Çay parasını verdiğimiz zaman geriye 25 kuruş kaldı. Beşiktaş’a gitmek için 25 kuruşumuz eksikti. O para olmadığı için Emirgan’dan yürüyerek Beşiktaş’a kadar geldik” dedi.

Fırsat eşitliği için politikalar geliştirilmeli

Türkiye’nin eğitim ve öğretimde öncü bir ülke olmasını arzuladığını belirten Yücel “Hedefimiz iyi ve kaliteli bir eğitim-öğretim yapmak. Bizim okullarımız özel okul. Ancak biz okullarda özel-devlet ayrımı olmasını ve özel okulların sadece varlıklı aile çocuklarının gittiği okullar olmasını istemiyoruz. Bu alanda politikalar gelişsin. Nitekim bizler kurumlarımızda eğitimde fırsat eşitliğinin tanınmasını anlatarak, eğitim faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Otobüs tiyatrosu ile reklam

Eğitim kurumunun duyulması için Enver Yücel yaptığı çok ilginç bir yöntemi anlattı. Yücel “Para bulduğumuz anlarda otobüse binerdik. Dershanemin reklamı için ilginç bir yöntem bulmuştum. Kalabalık otobüslere biner okulumun yakınına gelince “Uğur Dershanesinde inecek var” diye bağırırdım. Amacım böyle bir dershanenin burada olduğunu duyurmaktı. Bağırmamızın makul olması için ise şoföre mümkün olduğunca uzak yerde dururduk. Bu bir oyundu, bir tiyatroydu sanki bizim için...” dedi.

Hedefimiz ilk 500

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nda görev yapan öğretmen sayısı 20 bini, öğrenci sayısı 170 bini aşıyor. 50 ilde okulları bulunan Yücel, 81 ili kapsamayı hedefliyor. Bir başka hedef ise 2023’te üniversite sıralamasında ilk 500’e girmek. Kendi vakfının sahibi olduğu Bahçeşehir Üniversitesi’nin yabancı öğrenci geliri 124 milyon dolar. Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi markasını ABD’ye de taşımış bulunuyor.