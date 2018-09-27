Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM'den yapılan duyuruda, 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı.

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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilecekler. Adaylar, 27 Eylül 2018 tarihinde saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.2018 KPSS Ortaöğretim için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.