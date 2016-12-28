Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya havzasının, su kaynaklarının kısıtlı ve buharlaşmanın çok yüksek olması sebebiyle Türkiye’nin en az yağış alan bölgesi olduğunu hatırlatan Bakan Eroğlu “Sulama problemi yüzyıllardır gündemde. Kasım 1907’de Abdülhamid Han’ın talimatıyla sözleşmesi imzalanmış. Konya Ovası’nın 57 bin hektarlık kısmının sulanması için yapılan Çumra sulama tesislerinin başlangıcı da Osmanlının son eserlerindir” dedi. KOP’un 14 sulama, 3 içme suyu, 1 de enerji olmak üzere 18 büyük proje demetinden oluştuğunu söyleyen Eroğlu “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhuriyet tarihinde yapılanlardan fazlasını 10 yılda yaptık” diye konştu.