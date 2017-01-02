Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazın litre fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruş zam getirileceğini duyurdu. Zamdan sonra otogazın litre fiyatı İstanbul'da 2,79 liradan 2,93 liraya, Ankara'da 2,82 liradan 2,96 liraya, İzmir'de 2,78 liradan 2,92 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.