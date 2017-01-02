Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazın litre fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruş zam getirileceğini duyurdu. Zamdan sonra otogazın litre fiyatı İstanbul'da 2,79 liradan 2,93 liraya, Ankara'da 2,82 liradan 2,96 liraya, İzmir'de 2,78 liradan 2,92 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Otogaza zam geldi
02.01.2017 - 16:43 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazın litre fiyatına 14 kuruş zam geldiğini belirtti.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazın litre fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruş zam getirileceğini duyurdu. Zamdan sonra otogazın litre fiyatı İstanbul'da 2,79 liradan 2,93 liraya, Ankara'da 2,82 liradan 2,96 liraya, İzmir'de 2,78 liradan 2,92 liraya yükselecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : otogaz,
434508 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/434508.aspx
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