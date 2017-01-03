Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracatçı, Türkiye ve çevresinde yaşananlara rağmen 2016’yı yüzde 0,84 gibi küçük bir kayıpla kapattı. Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı Avrupa’daki durgunluk, Rusya ile yaşanan uçak krizinin bu ülkeye ihracatı yok denecek kadar azaltması ve komşulardaki ateş çemberi ihracat pazarlarını daralttı ama Türk üreticisi yeni pazarlara açılarak kayıplarını telafi etmeye çalıştı. Hükümet de ihracatçının elini güçlendiren kararlara imza atınca, 2016 ihracatı bir önceki yıla göre sadece yüzde 0,84 geriledi. 2015 yılında 143 milyar 814 milyon dolar olarak kayıtlara geçen ihracat, 2016’yı 142 milyar 610 milyon dolarla kapattı. Bu dönemde ithalattaki gerileme oranı daha yüksek oldu. Bir yıllık dönemde ithalat yüzde 4,17 gerileyerek 207 milyar 226 milyon dolardan 198 milyar 577 milyon dolara düştü. Dış ticaret açığı ise söz konusu dönemde yüzde 11,74 azalışla 55 milyar 967 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu rakam 2015 yılında ise 63 milyar 412 milyon dolar seviyesindeydi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2015’te yüzde 69,4 iken geçen yıl yüzde 71,8’e yükseldi.

ARALIKTA %9,3 ARTIŞ VAR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan verilerine göre aralık ayında ihracat, 2015’in aynı ayına göre yüzde 9,31 yükseldi ve 12 milyar 817 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat da yüzde 2,2 artışla 18 milyar 381 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret verilerine göre, geçen yıl en çok ihracat yapılan fasıl, 19 milyar 807 milyon dolarla motorlu kara taşıtları oldu. Bu faslı, 12 milyar 406 milyon dolarla makine ihracatı izledi. İnci, kıymetli taş ve metal mamulleri ile madenî paraların ihracatı ise 12 milyar 129 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl en fazla ithalat yaptığımız ürün ise petrol ve petrol ürünleri oldu. Bu ürünlere 27 milyar 132 milyon dolar ödedik.