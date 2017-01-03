Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar? Dolarda son durum! Enflasyonda 2016 rakamının belli olmasının ardından dolarda yükseliş görüldü. Enflasyonun beklentilerin üzerinde çıkmasının ardından bankalararası piyasada veri öncesinde 3,54 civarında seyreden dolar 3,58'i gördü. Euro 3,73 civarında seyrediyor.



Analistler teknik açıdan 3,5250 seviyesinin destek, 3,5700 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

Küresel piyasalarda doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketini takip eden dolar endeksi yeni yıla yüzde 0,5 yükselişle başladı. ABD'de faizlerin artacağı beklentileri endeksin yükselişine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Dolardaın global değer kazancı gelişmekte olan ülkelerin genelinde olduğu gibi dolar/TL'yi de yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor.





PİYASA TURU: Dolar/TL enflasyon verisiyle yükselişe geçti

11:05 Dolar 3,57'yi aştı

10:15 Dolar 3,56'yı aştı

Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor. Kur, 3,5657'yi gördü.

10:00 Dolar 3,55'i aştı

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamı ardından Dolar/TL yükselişe geçti.

Kurda 3,5520'den kotasyon geçiyor.

09:35 VIOP30 95.800'de

VİOP'ta bu sabah BIST-30 endeksinin Şubat sonu vadeli kontratları ilk işlemlerde yüzde 0.03 yükselişle 95.8000 seviyesinde işlem görüyor.

09:25 Enflasyon verisi piyasaları nasıl etkileyecek?

TÜİK'in 10:00'da açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamlarının piyasa etkisi üzerine HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy, " TÜFE enflasyonunda piyasa beklentisine göre aşırı negatif bir sürpriz görülmemesi durumunda EM para birimlerinde olumlu seyirle USDTRY’de bugün düşüş görülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

09:04 Euro/Dolar 1,05'in altında

2017'de 1'i görüp görmeyeceği tartışmaları hızlanan Euro/Dolar paritesi dün 1,0457'ye kadar geriledikten sonra bu sabah da 1,05'in altında, 1,0485'te.

Parite 2016'nın son işlem gününde flash crash, tombul parmak vakasıyla 1,0650'nin üzerini görmüş ardından hareketin kalıcı olamamasıyla 1,05'lere gerilemişti.

09:00 Global piyasalar 2017'ye güçlü başladı

Asya hisse senedi piyasaları bu sabah Avrupa'da bir yılın zirve seviyesinin görülmesini takip ediyor. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeks yüzde 0,4 yükselişte. Bölgedeki bir çok ülkede yeni yıl tatili bugün sona ererken Japonya ise bugün de kapalı.

Japonya dışı MSCI Asya Pasifik göstergesi 2016'da son dört yılın en iyi performansını göstererek yüzde 3,7'lik kazanç gerçekleştirmişti.

Çin'de ise CSI 300 endeksi ve Şangay bileşik yüzde 0,8 arttılar. Çin geçtiğimiz yıl Asya'nın en kötü performans gösteren piyasası oldu ve yüzde 11,3 kayıp yaşayarak son beş yılın da en kötü yılını geçirdi.

08:30 TL'de günün ilk işlemleri

2016'nın son iki haftası piyasalarda hacimlerin ve yeni pozisyon alma iştahının azalmasıyla sakin bir seyir izleyen TL çaprazları dün görece hareketli bir fiyatlama yaşadı.

2016'yı 3,5268'den kapatan kur yeni yılın ilk işlem gününe 3,5287'den başladı ve bu seviye günün en düşük seviyesi oldu. Kuri 3,5462'ye kadar yüksldi ve 3,5451'den ilk günü tamamladı. Şu sırada ise 3,5380'de.

Euro/TL ise 3,71'de ve Sterlin/TL 4,3510'da.

MSCI Türkiye ETF 2016'nın son işlem gününü yüzde 0,85 kayıpla 32,47 dolardan tamamlamıştı.

10:00'da TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak