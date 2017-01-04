Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Finansal piyasalardan ekonomi yönetimine, memurdan emekliye, kamu borcu olup da artış oranı bekleyenlere kadar milyonlarca kişinin beklediği enflasyon rakamı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aralık ayı enflasyonu, yüzde 0,93 olan beklentileri neredeyse ikiye katladı ve yüzde 1,64 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyatlarına göre TÜFE de yüzde 8,53’e ulaştı. Önümüzdeki ay tüketici fiyatlarını artırma gibi olumsuz bir yönü olan Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) yıllık artış oranı da yüzde 9,94 olarak belirlendi. Aralık ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 60,01 ile patlıcan olurken, fiyatı en fazla düşen ürün de yüzde 16,64 ucuzlayan portakal oldu. Ürün grupları itibarıyla giyim ve ayakkabıda ucuzlayan fiyatlar, enflasyonun daha da yukarı çıkmasını önledi.

YILIN ŞAMPİYONU NOHUT

Yılın zam şampiyonu ise bütün yıl fiyatları yüksek seyreden gıda ürünleri oldu. Geçen yıl fiyatı en fazla artan ürün, yüzde 58 ile nohut oldu. Bu ürünün fiyatı 11 lirayı aştı. Çarliston biber fiyatı yüzde 32, yumurta fiyatı yüzde 30 arttı. Yıl bazında fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 33 ile kuru soğan oldu.

EMEKLİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Enflasyon oranı, bütün kesimlerin yanı sıra, memur ve memur emeklileriyle SGK ve Bağ-Kur emeklilerini de ilgilendiriyordu. 2016 yılının ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5’i aşması durumunda memur emeklileri yüzde 3 zamma ek olarak enflasyon farkı alacaktı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4,65’te kalınca memur emeklisinin fark umudu boşa çıktı. Ancak bu rakama sevinenler, SSK ve Bağ-Kur emeklileri oldu. 11 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı, yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında, yani yüzde 4,65 artacak.

Memur emeklileri ay başında yüzde 3’lük zammı aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4,65, memurlar ise yüzde 3 maaş zammını bu ay görecekler.

FAİZ ARTIŞI EKONOMİNİN BELİNİ KIRAR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, enflasyon verisini Twitter’dan değerlendirdi. Enflasyon verisinde önemli olanın çekirdek enflasyon olduğunu, bu rakamın da yüzde 7,50 beklenirken yüzde 7,48 geldiğini belirten Gedikli “Beklentinin altında gerçekleşmeye rağmen piyasalarda kriz çığırtkanlığı yapmanın, ‘Merkez göreve, faiz artır’ demenin klişe bir moral bozma olduğunu söylemekte yarar var. Şu süreçte faiz artışı ekonominin belini kırar, o kadar” dedi.

İŞTE MEMURUN ZAMLI MAAŞLARI

Açıklanan enflasyon oranları, memur maaşına enflasyon farkı yansıtmadı maaşlar toplu sözleşme gereği yüzde 3’lük artışa göre belirlendi. Söz konusu düzenlemenin ardından aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşar maaşı 9 bin 498 liradan 9 bin 787 liraya yükseldi. 12’nci derecenin 1’inci kademesindeki bir hizmetlinin temmuzda 2 bin 517 lira olan maaşı 2 bin 601 liraya, 13’üncü derecenin 3’üncü kademesindeki devlet memurunun 2 bin 678 lira olan maaşı 2 bin 767 liraya yükseldi. Buna göre, her iki çalışan kesimindeki maaş artışı yüzde 3,3 oldu. Bu çerçevede söz konusu rakamlar içinde, eş ve çocuk yardımı ödeneği ile, 66,66 liralık asgari geçim indirimi tutarı bulunuyor. Hesaplamaya bölgesel ödemeler, ek ders ücretleri, vekâlet ücreti, döner sermaye ödemesi ile yabancı dil tazminatları ise dâhil edilmiyor.