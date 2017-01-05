Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Hasan Konya “Yumurta fiyatları geçen ay belli bir zirve yaptı ama şu anda normal devam ediyor. Üretici 30’lu koliyi en yüksek 11 liradan sattı, şu anda 8,5 liradan satıyor. Artışlar da hiçbir zaman insanların yumurta alamayacağı boyuta gelmedi” dedi. Konya, döviz kurunun yükselmesiyle yem fiyatlarının arttığını ve dünyada yaşanan kuş gribi vakaları sebebiyle daha fazla ihracat yaptıklarını belirterek, maliyetlerin ve fiyatların yükselmesinde bu iki faktörün önemli olduğunu vurguladı. Konya “Tüketicilerimizden ricamız, yumurta üzerinden çok büyük spekülasyonlar yapılmasın” diye konuştu.