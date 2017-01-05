Yıktıkları yerden doğuyoruz

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK’lı teröristlerin saldırıları sonucu ağır hasar gören Diyarbakır’ın tarihî Sur ilçesini yeni baştan inşa edecek projenin temeli atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı törene telekonferans sistemiyle bağlanan Başbakan Binali Yıldırım, İçkale vadisi kentsel tasarım ve peyzaj projesinin temelinin atılmakta olduğunu söylediği konuşmada, “Ayrıca Sur içinde yöresel mimari ile yapılacak olan konutların, Kırklar Tepesi kentsel tasarım ve rekreasyon projesinin de temeli atılıyor. Bu üç projenin toplam bedeli 60 milyon lira, 60 trilyon bu yıl içerisinde de tamamlanacak. Ancak Diyarbakır’la ilgili yapacaklarımız bununla sınırlı değil, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projeleri devam ediyor, altyapının tamamen yenilenmesi yıkılan binaların yerine yenilerin yapılması ve hak sahiplerin uğradıkları mağduriyetlerin giderilmesi için de hükumetimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız TOKİ yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yapılan bu çalışmalar terör örgütünü rahatsız ediyor, bunu biliyoruz. Ama onlar rahatsız olacakları kadar olsunlar, yeter ki milletimiz bir olsun, beraber olsun kardeş olsun düşmanlarımız sevinmesin.”



MİLYONLAR SUR’A GELECEK

Bakan Özhaseki de, “Biri Hazreti Süleyman Camii etrafının düzenlenmesi. İkincisi Dicle Vadisi projesi, ilk etapta projeyi hazırladığımız bölüm 320 bin metrekare. Onun da temelini atıyoruz. Ayrıca önemli olan bir şey Sur’un klasik Diyarbakır evleri. Sur’da hiç değilse bundan sonra çirkin yapılar olmasın. Diyarbakır’ın kendine has evleri taş evlerdir. Geleneksel evlerimize, yaklaşık 50 kadar evin yapımına bugün başlıyoruz. Bundan sonra yapılacak bütün evler geleneksel Diyarbakır evleri olarak yapılacak. Sur’un içerisi turizm bölgesi olacak, herkes buraya gelmek isteyecek. İnşallah burası bir merkez oluyor, milyonlarca insan buraya gelmek isteyecek. Bugün başlıyoruz, hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın” dedi.



Yıktıkları yerden doğuyoruz

Törene, Çevre Bakanı Özhaseki’nin yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOKİ Başkanı Ergün Turan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak KHK ile görevlendirilen Cumali Atilla ile diğer ilgiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, “Yıktıkları yerden doğuyoruz. Çünkü biz ümmetin torunlarıyız” ve “Omuz omuza, yürek yüreğe Sur için yeni adımlar” yazılı dövizler taşındığı görüldü.

5 bin 637 konut hızla bitirilecek

Bakanlıkça yürütülen çalışmalar çerçevesinde Gazi ve Melik Ahmet Caddeleri Sokak Sağlıklaştırma Projesi’nin birinci etabı olan Gazi ve Melik Ahmet Caddelerinde sokak sağlıklaştırma çalışmaları başlatıldı. Ayrıca, Çölgüzeli ve Üçkuyu mevkiinde toplamda 5 bin 637 adet konut üretecek olan bakanlık, yıl sonunda bin konutluk ilk etabı tamamlayacak. Şırnak’ın merkez ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde ise toplam 8 bin 874 konut inşa edilecek. Geleneksel mimariye uygun yürütülecek çalışmalar kapsamında, İdil’de tek katlı olarak 340 konut, Silopi’de de İller Bankası tarafından 516 konut olmak üzere toplamda 612 konut inşa edilecek.



1 milyar 950 milyon TL ayrıldı

Suriçi’ni koruyup, alanda var olan tarihî dokuyu tehdit eden sağlıksız yapılaşmayı da bertaraf etmeyi amaçlayan çalışma kapsamında, Fatih Camii (Kurşunlu Camii) ve Ermeni Katolik Kilisesi’nde restorasyon uygulamaları başlatıldı. Öte yandan bakanlık mülkiyetindeki Ulu Cami arkasındaki 355 ada 19-20 parsel üzerindeki konağın restorasyon projesi de tamamlandı. Törendeki konuşmasında, hükümet olarak buraya 1 milyar 950 milyon lira pay ayırdıklarını ifade eden Özhaseki “Buradaki vatandaşlarımız mağdur olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bütün mağduriyetlerini gidereceğiz. Evi yıkılan her kardeşimiz istiyorsa ev vereceğiz, yoksa parasını vereceğiz. Sur yaşayacak, boşalmayacak, Sur’da ticaret canlı olacak. İnşallah Sur’u baştan sona ihya edeceğiz.” Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ve beraberindekiler, önlerindeki butonlara basarak 60 milyon liralık 3 projenin temelini attı.