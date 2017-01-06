Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN İSTANBUL

Hükûmet KOBİ’lere 50 bin lira faizsiz kredi uygulamasını başlattı. Esnafa ise Ahilik Fonu’ aracılığıyla işsizlik maaşı benzeri ödeme kararı aldı. Emekliler ise hükûmetin 2015 yılında açıkladığı müjdeler arasında yer alan ve maaşın 10 katı faizsiz krediyi içeren sözün tutulmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Müşaviri Cafer Tufan Yazıcıoğlu, bu sözün Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde verildiğini hatırlatarak “Sayın Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde genel kurulumuza katılmış ve emekli için paket müjdesi vermişti. Bu müjdelerden biri de emekliye maaşının 3 katı kadar avans verilmesiydi. Alınacak avans, taksitler hâlinde faizsiz olarak maaştan kesilecekti. Ayrıca maaşın 10 katı kadar faizsiz kredi sözü de verilmişti. Esnafa Ahilik Fonu ile işsizlik ödemesi, KOBİ’lere 50 bin lira faizsiz kredi sağlandı. Emekliler olarak biz de sözü verilen 10 bin liralık faizsiz krediyi talep ediyoruz” dedi.



KEFİL İSTENMESİN

Cafer Tufan Yazıcıoğlu “Biz istiyoruz ki, maaşımızı aldığımız banka kredi verirken kefil, taahhüt istemesin. Zaten maaşımız orada. Yargıtay daha önce maaştan kesinti yapılması yasağını da kaldırdığına göre, kredi verilsin ve maaşımızdan kesilsin. O dönemde hükûmet faizsiz kredi sözü vermişti. Düşük faizli ve uzun vadeli de olabilir” ifadesini kullandı. Yazıcıoğlu, emeklinin bu destek ile varsa borçlarını kapatacağını, piyasaya destek anlamında harcama yapacağını ifade ettiği konuşmasında, “Hükûmet birçok sözünü yerine getirdi. Bu talebimiz kamu bankalarınca yerine getirilirse milyonlarca emekli nefes alacak” diye konuştu. Emekliye maaşının 10 katı faizsiz kredi, Eylül 2015’te gündeme gelmiş, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Kurulunda bu çalışmayı ifade etmişti. Çalışmada maaşın 3 katı avansın 12, 24 veya 36 ayda geri ödenmesi, maaşın 10 katı kredide daha uzun vade yapılması gündeme gelmişti.

Emekliye verilen sözler yerine geliyor

Hükûmet, müjde paketi ile emekliler için de çok sayıda çalışma sözü vermişti. Bunlar teker teker yerine getirildi.

1- Düşük taksitli konut: TOKİ tarafından yapılan evler emeklilere 250 TL’den başlayan taksitlerle satılmaya başladı. Her projede emekliler için bu şartlarda satılacak konut ayrılıyor. TOKİ, her yıl 15 bin emekliye düşük faiz ve uzun vadeli konut imkânı verecek.

2- Yüzde 10 kesintiye son: Hükûmet, emekli olup da çalışanların aylıklarından yapılan yüzde 10 kesintiyi kaldıracağı sözü vermişti; bu da yerine getirildi.

3- Promosyon: Emekliye aylığını aldığı banka tarafından promosyon verilmesini sağlama sözü verilmişti. Geçtiğimiz günlerde bu söz, en az maaş alana 350 lira promosyon rakamıyla yerine getirildi.

Milyonlarca çalışan vergi adaleti istiyor

Memur-Sen, gelir vergisi kesintilerinin gelire oranlı olması talebiyle Maliye Bakanlığına başvuru yaptı. Memur-Sen Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Anayasa’nın 73’üncü maddesinde, herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğunun ifade edildiğini hatırlattı ve “Anayasaya rağmen düşük ücretle çalışanlar daha fazla gelir vergisi ödemek zorunda kalıyor. Süper Lig’de milyonlarca lira kazanan futbolcu yüzde 15 vergi ödüyor. Kamuda ise bir daire başkanı 6 bin 50 lira olan maaşı için 1.101 lira, yani yüzde 18,2 vergi öderken, 1.720 lira maaşı olan çalışan 474 lira ile yüzde 25 ödüyor” örneğini verdi.

Emekliye ek ikramiye Meclis’ten geçti

Kamuda 30 yıldan fazla çalışıp, sadece bu süre için ikramiye alan memur emeklilerine Torba Yasa’dan müjde çıktı. Buna göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 30 yıldan fazla hizmet süresi bulunmasına rağmen 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 liradan az olmamak üzere, katsayıları ve hizmet süresi dikkate alınarak emekli ikramiyesi verilecek. 7 bin 500 liraya kadar olan kısım, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalanı, bir sonraki yılın aynı ayında ödenecek. Ödenecek ikramiye tutarı, hiçbir şekilde 100 liranın altında olmayacak. SGK, açılan davalar için yargı yoluna başvurmayacak.