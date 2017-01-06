Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz Bölgesi'nde yaşanan kötü hava şartları sebze fiyatlarını yükseltti. Son iki haftada Türk mutfağının vazgeçilmezi domates dalında yüzde yüzün üzerinde fiyat artışı yaşadı. Fiyat artışından memnun olduklarını ifade eden çiftçiler, Rusya'nın domateste uyguladığı kotayı da kaldırmasını istiyor. Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Erdemli Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Fazıl Koşar, "Domates fiyatlarımız salkım domateste şu anda 2 lira 30 kuruştan 3 liraya kadar çıktı. Bu da çiftçilerimizi memnun ediyor. Maliyetlerimizi karşılayabiliyoruz. Bundan 1 ay öncesine kadar domateslerimizin fiyatları 70-80 kuruş, 1 lira arasındaydı. Gerçekten de çiftçimizin maliyetin zor karşılıyordu. Şimdi iklim şartları nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi bölgemizde de iklim şartları sert geçmekte" dedi.

İklim şartlarının sertliğinin hasadı da etkilediğini anlatan Koşar, "Normalde geçen yıllarda 1 hafta, 10 günde topladığımız domatesleri aşağı yukarı 20 gün, 1 aylık süre zarfında toplayabiliyoruz. Toptancı halimize normalde haftada giren domates girişimiz, neredeyse 1 ayda girmesi nedeniyle bir arz sıkıntımız var. Fiyatlarımızın farklı olması bizleri sevindiriyor. Çok gelip de az fiyata gitmesinden az gelip yüksek fiyata değerlendirilmesi memnun ediyor" diye konuştu.

Ocak ayı itibariyle Rusya'nın domatesteki kotayı kaldırması beklentisinin olduğunu anlatan Koşar, "Bununla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İhracat yapan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre de şuan Rusya'ya direkt bir domates girişimiz yok. Nisan mayıs ayına kadar Rusya ile ilgili bu problem çözülmediği takdirde, bizim fiyat konusunda sıkıntı yaşayacağımız bugünden aşikar. Yetkililerimizin, hükümetimizin, ilgili bakanlarımızın bu konuda bize bir an önce çözüm bulmalarını, domates üreticimizin yüzünün gülmesi için Rusya ile kotanın kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasını ivedilikle istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çiftçilerden Ali Çengel ise, "Domateslerimizi 3 haftada bir kez toplayabiliyoruz. Güneş varken haftada bir defa toplanıyordu. Şimdi 3 haftada bir kez ancak topluyoruz. Domates az çıktığı için hale giren domates de az. Talep de fazla olduğu için fiyatlar arttı. Şu anki fiyattan memnunuz. Eğer hava şartları bu şekilde olmasaydı domates ucuz olurdu" dedi.