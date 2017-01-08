Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler, bölgedeki 25 firma tarafından sıcak hava balonculuğu hizmeti verildiğini, bu sayede ülke ekonomisine önemli katkı sağlandığını bildirdi. Dinler, “Kapadokya’da sıcak hava balonculuğu alanında gösteren firmalar, 2016 yılında 250 bin kişiye bölgeyi gökyüzünden keşfetme imkânı verdi. Bu sayının ekonomiye katkısı ise 33-34 milyon avro (yaklaşık 130 milyon TL)... Balon turlarında kişi başı fiyat 100 ile 150 avro arasında değişiyor. Tur, ortalama 1 saat sürüyor. Kapadokya gibi yoğun uçuşun olduğu başka bir yer yok. Coğrafi koşullar ve hava şartları nedeniyle bölgede balonculuk tercih edilen bir aktivite hâline geldi. Yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabiliyor. Turizm sezonunda birçok gün aynı anda 150 balon havada görülebilir” dedi.