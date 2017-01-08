Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu dönemde 86 ülkeye 6 milyon 669 bin ton çay ihraç edildi. Karşılığında 28 milyon 731 bin dolar gelir sağlandı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, “Önceki yıla oranla geçen yıl ihracat yapılan ülke sayısı da ihracat rakamları da artış gösterdi. Çay ihracatının 2017 ve devamında daha da artacağını umuyoruz” dedi.