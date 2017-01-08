Bu dönemde 86 ülkeye 6 milyon 669 bin ton çay ihraç edildi. Karşılığında 28 milyon 731 bin dolar gelir sağlandı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, “Önceki yıla oranla geçen yıl ihracat yapılan ülke sayısı da ihracat rakamları da artış gösterdi. Çay ihracatının 2017 ve devamında daha da artacağını umuyoruz” dedi.
Türk çayını 86 ülkeye içirdik
08.01.2017 - 09:03 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin çay ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla miktar bazında yüzde 11,4, değer bazında ise yüzde 20,4 artış gösterdi.
Etiketler : çay,
436080 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/436080.aspx
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