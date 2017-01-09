Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde terörün izlerini silmek, ilçenin çehresini değiştirmek için çalışmalara başladıklarını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan “Sur ilçesi hem Diyarbakır hem ülkemiz hem de tarihî açıdan önemli bir yerdir. Suriçi’ne değer katacak, bölgeyi rahatlatacak önemli bir peyzaj projesini hayata geçireceğiz. Çalışma yapacağımız alanın büyüklüğü 110 bin metrekare. İlk etapta yaklaşık 35 bin m²lik alanda peyzaj projesi gerçekleştireceğiz. Çalışmalara 4 Ocak’ta başladık” ifadelerini kullandı. Gerçekleştirecekleri peyzaj projesini Sur’un tarihî dokusuna uygun planladıklarını aktaran Turan, şunları kaydetti: İdare olarak burada yapacağımız projemizle bölgemiz rahatlayacak. Vatandaşlarımız yeşil ve tarihî doku ile iç içe bir alanda sosyal yaşamlarını sürdürecek. Burada tarihi dokuyu yeniden ihya ediyoruz. Projemiz tamamlandığında kadim bir gelenekten gelen tarihî doku geleceğe taşınacak. Projeyle vatandaşlar, huzur bulup sosyalleşeceği bir alana kavuşacak.

Türkiye’de 12 bine yakın e-ticaret sitesi var

Türkiye’de e-ticaret hacminin 2016 yılı sonu itibarıyla 72 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-ticarette ilk 5 sıranın Amerika, Çin, İngiltere, Japonya ve Almanya’dan oluştuğunu belirterek, Türkiye’nin ise ilk 5 ülke sıralamasında olmasa da artan bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Palandöken “Türkiye’de 12 bine yakın e-ticaret sitesi faaliyet göstermekte. 2005 yılında 1,38 milyar TL olan e-ticaret hacmi 11,2 milyar TL’ye ulaşmış, 2016 yılı sonu itibariyle de 72 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor” dedi.