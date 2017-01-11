Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,40’lık düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 311,48 puanlık düşüşle 77 bin 82 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi 0,60, holding endeksi de yüzde 1,01 değer kaybetti.