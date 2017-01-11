Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,40’lık düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 311,48 puanlık düşüşle 77 bin 82 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi 0,60, holding endeksi de yüzde 1,01 değer kaybetti.
Borsa ilk yarıda düştü
11.01.2017 - 13:53 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,40’lık düşüş yaşadı.
Etiketler : Borsa,
437070 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/437070.aspx
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