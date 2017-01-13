Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomide millî seferberlik başlatan İstanbul Ticaret Odası (İTO), yerlileştirme seferberliğine savunma, havacılık, ulaştırma ve perakende sektörlerinden başladı. İTO Başkanı İbrahim Çağlar, Türkiye Tedarikçi Haftaları kapsamında savunma ve havacılıkta Havelsan, Aselsan, Roketsan, THY Teknik ve TAI, ulaşımda ise İstanbul Ulaşım AŞ, TCDD, BMC, İDO, Otokar gibi büyük alım yapan firmaların 3 bin 500 yan sanayici ile yerlileştirme masasına oturacağını bildirdi. Büyük firmaların neye ihtiyaç duydukları, hâlihazırda devam eden projeler ve yerlileştirilmesi planlanan malzeme ve ekipmanlar konusunda bilgi aktaracaklarını belirten Çağlar, yan sanayicilerin geçmeleri gereken test, kalibrasyon benzeri gereklilikleri detaylıca ele alacaklarını ifade etti. Çağlar, seminerlerin ardından ana sanayici ile yan sanayicinin tanışacağını, yüz yüze yapılan görüşmelerde ihtiyaç duyulan malzemeler ve ürün numunelerinin tanıtımı için ürün sergileri düzenleneceğini aktardı. İTO’nun Türkiye’deki büyük firmaların yanı sıra dünya devi ana sanayicileri de Türk yan sanayicisiyle buluşturmaya devam edeceğini anlatan Çağlar “Bosch, Continental, Hitachi, Schneider Electric gibi küresel markalar, çantalarında teknik alım talepleri ile yine İstanbul’a gelecek. Onları Türkiye’de bu işi yapan firmalarla alım görüşmesi için bir araya getireceğiz. Yani burada adrese teslim bir iş olacak” ifadelerini kullandı.