Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de konut alan, yatırım yapan ya da istihdam sağlayan yabancıya Türk vatandaşlığı hakkı verilmesi, gayrimenkul sektöründen büyük övgü aldı. Sektör temsilcileri bu kararla Körfez sermayesinin Türkiye’ye yönleneceğini, düzenleme ile önemli bir finansal kaynak sağlanacağını, ekonominin genelinin de karardan olumlu etkileneceğine dikkat çekti.

İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep, konuyla ilgili olarak uzun zamandır çalışma yürütüldüğünü hatırlatarak, “Bu noktada kayda değer talepler olduğunu biliyorduk. Hükûmetin Türkiye’de 1 milyon dolar değerinde arsa, daire, ofis gibi gayrimenkul alarak 3 yıl elinde tutacak yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesi kararı, Körfez sermayesini ülkemize çekeceği gibi, Türkiye’de ikamet edecek olanların harcamaları ve kuracakları işlerle döviz girdisi sağlanmasına katkı sağlayacak. Bu da ekonomiyi canlandıracaktır” dedi.



SPEKÜLASYONU ÖNLER

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, uygulamanın sermaye yatırımı, ülke içinde sağladığı istihdam, mevduat fonu, devlet borçlanma araçlarını kullanması gibi konuları barındıran gayet kapsamlı bir çalışma olduğunu ifade etti.

MAKSEM Group Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Aydoğan, yeni sermaye kaynakları oluşturması açısından oldukça önemli bir başarı olarak değerlendirdiği karar için, Irmak Group Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Algül, “Türkiye gayrimenkullerine talepte ciddi anlamda artış yaşanıyor. Yeni karar, yeni sermaye kanallarına imkân verecek” dedi. TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli de kararı, spekülatif döviz hareketleri karşısında önemli bir adım olarak değerlendirdi. Türk vatandaşı olmak için en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul almak, 2 milyon dolarlık yatırımla 100 istihdam sağlamak ve 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açma şartı getirilmişti.