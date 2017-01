Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU DOHA

Katarlı iş adamlarıyla bir araya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bizde büyük bir tecrübe ve girişimci güç var. Sizde para var, bizde girişimcilik ruhu var. Gelin güçlerimizi birleştirelim” çağrısında bulundu. Katar Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle düzenlenen “2. KOBİ Konferansı” Doha’da gerçekleştirildi. 7 ana sektörden 400’e yakın Türk ve Katarlı iş adamını bir araya getiren konferansta konuşan Hisarcıklıoğlu Türk firmalarının bugün Katar’da 14 milyar dolarlık proje üstlendiğine dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: Bundan 15 yıl önce, Katar’dan Türkiye’ye gelen kaç kardeşimiz vardı biliyor musunuz? Yılda 600 kişi. Şimdi yılda tam 36 bin oldu. 15 yıl önce karşılıklı ticaret hacmimiz sadece 15 milyon dolardı. Bu rakam 50 kat artarak 700 milyon dolara ulaştı. 15 yıl önce ülkemizde yatırım yapan Katar sermayesi sadece 1 milyon dolardı. Bu rakam da 1 milyar dolara ulaştı. Yine 15 yıl önce Türk firmalarının Katar’da adı geçmezken, bugün itibari ile firmalarımız Katar’da 14 milyar dolarlık proje üstlendiler. Ama emin olun şu anda işin daha başındayız. Asıl büyük işleri, büyük iş birliğini bundan sonra yapacağız.

GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM

Katar’ın ‘2030 Ulusal Vizyonu’nu yakından takip ettiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Katar enerjiye bağlı ekonomi olmaktan çıkıp; imalat sanayinde, turizmde ve diğer sektörlerde öne çıkmak istiyor. Biz Türkiye olarak yakın geçmişte benzer bir dönüşümü yaşadık. Bakın bundan 30 yıl önce Türkiye yılda 3 milyar dolar ihracat yapan bir tarım ülkesiydi. Bu küçük ihracatımızın tamamı tarım ürünüydü. Bugün yılda 150 milyar ihracat yapıyoruz. Bunun yüzde 92’si sanayi malı. İtalya ile Çin arasındaki en güçlü sanayi ülkesi hâline geldik. Ürettiğimiz malların büyük kısmını dünyanın en rekabetçi ülkelerine Avrupa ve Amerika pazarına satıyoruz. Bundan 30 yıl önce turizmde adımız geçmezdi. Şimdi dünyada en fazla turist ağırlayan 6. destinasyon haline geldik. Pek çok sektörde başarı hikayeleri yazdık. Yani özetle Türkiye’yi özel sektör eliyle büyüyen, girişimci bir ülke haline getirdik. ‘Made in Turkey’ markasını bütün dünyaya kabul ettirdik. Şimdi diyoruz ki gelin güçlerimizi birleştirelim. Bizde büyük bir tecrübe ve girişimci güç var. Sizde para var, bizde girişimcilik ruhu var. Gelin bu iki ruhu birleştirelim. Somut projelerle bunları bir araya getirelim. Önümüzü sonuna kadar açın; sanayi bölgesi tecrübemizle gelelim, üretim tecrübemizle gelelim ve birlikte ‘Made in Katar’ markasını da, ‘Türkiye-Katar ortaklığını’ da bütün dünyaya kabul ettirelim” değerlendirmesinde bulundu.

HER TÜRLÜ GİRİŞİME AÇIĞIZ

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casim es-Sani ise KOBİ’lerin ekonomik katkısının önemine değindi. Şeyh Halife bin Casim es-Sani “Ekonomik kalkınmanın belkemiği. Her türlü girişime açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. KOBİ’lerin çeşitli alanlarda imza atması önemli. Söz konusu projeler 2030 vizyonuyla ortada. Çeşitli organizasyonlar çerçevesinde hizmet alanında olsun finansman sıkıntılara çözüm getirmek amacıyla buradayız. Bütün katılımcıların katkısıyla yeni projelere imza atacağımıza inanıyorum. Karşılıklı yarar çerçevesinde projeleri ortaya koyacağımıza inanıyorum” dedi.

STA ile ticarette sınıf atlarız

Türkiye ile Körfez İş Birliği Konseyi arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın hayata geçirilmesinin önemine değinen Hisarcıklıoğlu, “Biz yıllardır bunu bekliyoruz. Bu adım atılırsa, Türkiye ile Katar arasındaki ticareti güçlendirecek en önemli işlerden biri yapılmış olacak. Ticaretimiz sınıf atlayacak. Türkiye olarak biz bu işi hemen bitirmek istiyoruz. Körfez ülkelerinden de aynı yaklaşımı bekliyoruz. Ayrıca İslam ülkeleri arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması olan TIPS-OIC’i hayata geçirmemiz lazım. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için çok küçük bir adım kaldı. Körfez ülkeleri, taviz listelerini güncellerse, anlaşma yürürlüğe girecek. Burada da Katarlı dostlarımızın öncülük yapmasını bekliyoruz” dedi.